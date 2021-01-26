Ödemiş'te mezarlığın istinat duvarı yağışlar nedeniyle çöktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ödemiş'te mezarlığın istinat duvarı yağışlar nedeniyle çöktü

26.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:44
Ödemiş'te mezarlığın istinat duvarı yağışlar nedeniyle çöktü

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Birgi Halk Mezarlığı'nın yaklaşık 8 metre yükseklikteki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Birgi Halk Mezarlığı'nın yaklaşık 8 metre yükseklikteki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Birgi Mahallesi Muhtarı Mutlu Sulukan, AA muhabirine, istinat duvarının çökmesi sonucu yolun taşlarla kapandığını söyledi.

Ödemiş Belediyesinden yardım istediklerini aktaran Sulukan, "Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinden mühendisler bölgede incelemede bulundu. Yolun trafiğe açılması sağlandı. Duvarın onarılmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Muharrem İnce Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seçil Gür Feyza Aktan Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Borsa İstanbul
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ödemiş'te mezarlığın istinat duvarı yağışlar nedeniyle çöktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 17:45:04. #1.16#
title