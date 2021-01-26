Ödemiş'te mezarlığın istinat duvarı yağışlar nedeniyle çöktü
26.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:44
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Birgi Halk Mezarlığı'nın yaklaşık 8 metre yükseklikteki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Birgi Halk Mezarlığı'nın yaklaşık 8 metre yükseklikteki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Birgi Mahallesi Muhtarı Mutlu Sulukan, AA muhabirine, istinat duvarının çökmesi sonucu yolun taşlarla kapandığını söyledi.
Ödemiş Belediyesinden yardım istediklerini aktaran Sulukan, "Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinden mühendisler bölgede incelemede bulundu. Yolun trafiğe açılması sağlandı. Duvarın onarılmasını bekliyoruz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp