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Ödemiş'te ikinci ürün mısır toprakla buluşuyor

Son yıllarda mısır üretimi ile dikkatleri çeken İzmir'in Küçükmenderes Ovasında üreticiler, ikinci ürün mısır ekimine hazırlanıyor.

Ödemiş'te ikinci ürün mısır toprakla buluşuyor
12.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:52

Son yıllarda mısır üretimi ile dikkatleri çeken İzmir'in Küçükmenderes Ovasında üreticiler, ikinci ürün mısır ekimine hazırlanıyor. 300 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu Ödemiş ilçe merkezli ovada, üretimin büyük oranda silajlık mısıra yönelmiş durumda olduğu öğrenildi.

Yem bitkisi olarak ekilen mısırın özellikle süt veriminde önemli bir yeri olduğunu belirten Ödemişli çiftçi Rahim Erol, mevsimin ve toprağın özelliğine göre yem bitkisi üretimi yaptığını ifade etti. "Yem bitkisini kendimiz üretmezsek hayvancılıktan da zarar ederiz" diyen Erol, "Mısır bizim için önemli bir yem bitkisi. Satış kaygımız da yok" dedi.

Bahar aylarında ekilen birinci ürün mısırın ağustos başından bu yana devam ettiğini belirten Rahim Erol, "Tarım ürünleri fiyat istikrarı vermediği için çiftçi hayvancılığa yönelmiş durumda. Mısır hasadı bu ayın sonuna kadar devam eder. Hasadın ardından isterseniz ikinci ürün mısırı tarlaya ekebilirsiniz. Bunu yaparken tohum ve toprak kalitesine dikkat etmeniz gerekir" şeklinde konuştu.

Ekim kalitesi önemli

Kaymakçılı tohum bayii Mehmet Şahan da, Ödemiş'te 120 bin dekar civarında mısır ekimi yapıldığını tahmin ettiklerini belirterek, "Bölgemizde son yıllarda gelişen hayvancılık, çiftçileri ister istemez mısır üretimine yöneltti. Edindiğimiz bilgilere göre Ödemiş'te 100 dekar civarında alana birinci ürün mısır ekimi yapılıyor. 25 bin dekar civarında da ikinci ekim olarak düşünürsek 125 bin dekarlık bir alana mısır ekiliyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 100 bin dekarlık da yonca, arpa, buğday ve süt otu gibi diğer yem bitkileri ekimi yapılıyor" dedi.

Mehmet Şahan, çiftçinin genellikle kulaktan dolma bilgilerle ekim yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Mısır deyip geçmemek gerekir. Ekim yapılacak toprağın yapısı ve kalitesinin belirlenmesi ile su varlığı mısır üretimi için çok önemlidir. En yüksek verimi alabilmek için bilimsel veriler ve tecrübelerden yararlanmak gerekir. Bitki kalınlığı ve boyu ile yaprak ve sömek kalitesi silajın kalitesini belirler. Üretim bilinçsiz yapıldığı takdirde 10 ton silaj alınabilecek bir yerden 7-8 tona düşülebilir. Kaynaklarımızı doğru kullanmak zorundayız. Dededen gördüğümüz tarımı bilimsel tarımla birleştirmeliyiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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