Ocak" Biz Gerçeklerle ve Belgelerle Konuşuyoruz"

2 Nisan'da yapılacak seçim öncesi basın toplantısı yapan Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, "Biz kimseye cennet vaat etmiyoruz. Hayal vaat etmiyoruz. Biz gerçeklerle ve belgelerle konuşuyoruz" dedi.

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, 2017 Ekim ayında yapılması planlanırken 2018 Nisan ayına ertelenen oda seçimleri öncesi Alaplı'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Ocak, yeniden aday olduğu Oda Başkanlığı seçimleri öncesi yaptığı çalışmaları değerlendirerek yapacakları çalışmaları anlatarak Alaplı ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu ile basın mensuplarının karşısına çıkan Ocak önemli açıklamalar yaptı.

Öncelikle seçimlerin neden ertelendiğini anlatan Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, "Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası olarak Ekim 2017 tarihinde seçimlerimizi yapmak üzere tarihimizi resmi olarak almış ve çalışmalarımızı tamamlamıştık. Ancak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı tüm Oda ve Borsalarda 2017 Ekim-Kasım aylarında aylarında yapılması planlanan seçimler, Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018 Nisan ayına ertelendi. Gönül seçimlerin zamanında yapılmasını arzu etse de, söz konusu milli ekonomimizin bazı iç ve dış yönlendirmelerden zarar görmemesi olduğunda, böylesi ulusal tehdit ve tehlikeler karşısında alınan kararlara uymak ve desteklemek hepimizin görevidir. Bu bir devlet kararıdır ve bizler demokrasiye inanan, devletimizi ve milletimizi temsil eden hükümetimizin aldığı, devleti ve ekonomimizi korumayı amaçlayan siyaset üstü her kararı sorgulamaksızın destekler ve arkasında dururuz" dedi.

"Hepimizin amacı şehrimize hizmet etmek"

Öncelikle seçimlerde, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde, Yönetiminde veya Meslek Komitelerinde yer almak için aday olan, bunun için bir süredir seçim çalışmaları yapan diğer adaylara gösterdikleri çabalar için Zonguldak ve Alaplı'nın iş dünyasının geleceği adına teşekkür eden Recep Ocak, "Hepimizin amacı şehrimize ve şehir ekonomimize hizmet etmektir" dedi. Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak öncelikli hedeflerinin Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'ni faaliyete geçirmek olduğunu kaydeden Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak;'Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine rakip olan değil, Onların gelişmesi için elinden gelen çalışmaları yapan bir kurumdur' dedi.

"Alaplı TSO seçimden seçime çalışan bir yer değildir"

"Alaplı TSO seçimden seçime çalışan bir yer değildir" diyen TSO Başkanı Ocak, şöyle dedi:

"TOBB' nin üyelerine verdiği destek ve hizmetlerini üyelerine aktarır. yatırım ve teşviklerin en iyi şekilde uygulanmasını sağlar ve takipçisi olur. Örneğin KOSGEB'in girişimcilik kursları ve hibe destek teşvikleri, BAKKA' nın üretici ve sanayicinin hazırladığı üretimi ve istihdamı artıracak projeler karşılığında hibe destekler sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. TSO'lar hiç bir zaman ticaret yapamaz, özel ve tüzel şirket oluşumlarına da ortak olamazlar. bu da kanunla belirtilmiştir. Bu kurumun yapabilecekleri kanunlarla sınırlandırılmış, prosedür, izin, onay gibi kuralların son derece ciddiyetle uygulandığı, ben yaptım oldu kavramının kesinlikle uygulanamayacağı kurumsal alanlardır. Amaç üyelerine rakip bir kurum olmak değil onlara yardımcı ve hizmetkar olmaktır. Alaplı TSO kurumu üyelerine rakip olan değil onların gelişmesi için elinden geleni yapan AK-AL gibi diğer fabrikalar üretim kapasitelerini bizim dönemimizde artırmış Alaplı ekonomisi ve istihdamına her yıl daha fazla katma değer sağlamışlardır. Örneğin AK-AL 350 kişilik istihdam kapasitesinden 35 milyon euroluk yatırım yaparak istihdam sayısını 850 kişiye çıkartarak neredeyse 3 kat artırmıştır ve bununla beraber hem nakliye ve işci servis taşımacılığı yapan üyelerimizin de işleri bu oranda artmış ve kazançlarını artmıştır. AK-AL bu yatırımla ilçemize ve odamıza olan güveni tasdik etmiştir. TOBB'un diğer hizmetlerinden biri de yine üyelerinden topladığı aidatlarla oluşturduğu havuzu bankalarla işbirliği yapıp üyeleri kredi sunmasıdır. KGF'de bunlardan en önemlisidir. gerek teminatlı krediler, gerek nefes kredisi, gerek diğer nakdi krediler faiz oranlarının yüksek oluşu, teminat ipotek talepleri gibi sıkıntılardan dolayı yine bizim dönemimizde en çok kullanılan KGF kredisi olmuştur. KGF kredisiyle ilçemizde' ki bankalardan toplam 22 milyon 350 bin lira üyelerimize verilmiştir. Bu kredinin bu kadar çok kullanılmasının nedeni de TOBB'un tüm oda başkanları ile yaptığı istişare toplantısında oda başkanlarının %90 lık kefalet talebini cumhurbaşkanımıza anlatıp, ikna ederek Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile hayata geçirilmiştir. Yine bizim dönemimizde KOSGEB ile işbirliği yaparak toplamda onun üstünde girişimcilik kursu açarak 400 kişiye girişimcilik belgesi kazandırdık. Alaplı'da bu hizmetten yararlanıp hibe desteği alan 0 faiz ve 2 yıl sonra ödemeli makine teçhizat desteği alarak bugün hala faaliyetini sürdüren 10'a yakın işyerimiz vardır. Dönemimizde yurtiçi yurtdışı olmak üzere fuarlara katıldık. Alaplı TSO tarihinde ilk defa Almanya Hannover'deki Messe Endüstri fuarına katılarak üyelerimizle hem kültürel hem de bilgi akışını sağlayacak faaliyetlerde bulunduk. Bu gezide yanımızda tercümanımız da vardı. Bu dönemde ilçemizde bulunan tüm kamu ve kurumlarla sürekli dirsek teması kurup beraber hareket ettik. Özellikle okullarla halk eğitim merkezi ile son dönemde halk eğitim merkezi ile yaptığımız girişimcilik kursu da buna en yakın örnektir. Yine bu dönemde odamız tek durak ofis modeline geçerek üyelerimize elektronik belge hizmeti sunmaya başlamıştır. Dolayısıyla üyemiz odaya gelmeden de ücretsiz anında hizmet alabilmektedir. yani hizmeti üyemizin ayağına getirdik. bu süreçte şirket kuruluşlarında yüzde 70 oranında indirim sağlanarak 1 saat içinde şirket kurabilme imkanı sağlanmıştır. Alaplı OSB' de toplam 30 parsel vardır. 9 parseli tahsis edildi 21 parseli de önümüzdeki aylarda gelecek olan kısmen bedelsiz uygulama yasa tasarısı ile tahsise açılacaktır. bunun içinde elimizde 25 resmi talep dosyası hazır beklemektedir. Bizim için yatırımcının milliyeti olmaz. Dışarıdan da yatırımcı gelecek yerli yatırımcımız da olacak 9 tane tahsisin 8 tanesi yerli 1 tanesi de komşumuz olan düzce ilindendir. OSB ye kurulacak fabrikaların 2019 yılı sonuna kadar taahhütlerini tamamlayıp 2020 yılı ile birlikte üretime başlayıp bacalarından duman tütecektir. Buradan dışarıda çalışan Alaplı'lı gençlere sesleniyorum 2020 yılında bavulunuzu toplayıp Alaplı'ya geri döneceksiniz. Sonuç olarak istihdam noktasında hedefimiz son işsiz kalana kadar mücadele etmek bu projelerle beraber Alaplı'nın dışarıya göç etmiş gençlerini ve yine Alaplı'nın işsiz gençlerini burada istihdam edeceğiz. Hedef 1000-2000 çalışan değil on binlerce kişinin burada istihdam edilmesini sağlamak. önümüzde ki aylarda yapılacak olan tahsislerden sonra gelecek olan yatırımcıları inşallah 2. OSB'ye bekliyor ve davet ediyoruz. Biz, mevcut projeleri tamamlamak, yeni dönemde 2500-3000 kişi istihdam sağlamak. Yeni oluşacak yeni OSB alanının kamulaştırıp, daha fazla kapasitelerle 50'den fazla yaklaşık 100'e yakın fabrika kapasitesine ulaştırmak. Bu koltuklar bizlerin sonsuza kadar kalacağımız yerler değiller. Bizler de ne zamana kadar buralarda kalmamız gerektiğinin ne zaman bırakmamız gerektiğini bilen kişileriz. Bizim bu hedeflerimizi tamamlayabilmemiz için 1 dönem daha bu projelerin içinde olamamız gerekmektedir. Biz hiç bir zaman kendi menfaatlerimizi değil Alaplı'nın, hemşehrilerimizin menfaatlerini koruduk ve savunduk. Bizim için OSB ile yatıp OSB ile kalktığımız söyleniyor bu gerçekten doğru bir tespit, Alaplı'mızın kurtuluşu sanayileşme ise biz OSB ile yatıp OSB ile kalkmaya da devam edeceğiz. Mevzu Alaplı çıkarları, menfaatleri ise biz her yerde, her zaman savaşmaya hazırız. Şu anda Alaplı sanayileşme noktasında üçüncü vitesten dördüncü vitese geçmektedir. Üyelerimizden isteğimiz dördüncü vites değil beşinci vitese çıkarmak için bize destek vermeleri. Tüm üyelerimizden, 2 Nisan pazartesi günü Ticaret ve sanayi odasına sahip çıkmalarını, bizlere ve yapılan işlere sahip çıkmalarını istiyorum.