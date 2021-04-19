Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Kızılkaya, "En Yenilikçi İK Liderleri" listesinde
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Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Kızılkaya, "En Yenilikçi İK Liderleri" listesinde

Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Kızılkaya, 'En Yenilikçi İK Liderleri' listesinde
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

İş ve ekonomi dünyasının önemli yayınlarından Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen insan kaynakları yazarlarından ve liderlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilen "En Yenilikçi 50 İK Lideri" listesinde Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Dr.

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İş ve ekonomi dünyasının önemli yayınlarından Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen insan kaynakları yazarlarından ve liderlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilen "En Yenilikçi 50 İK Lideri" listesinde Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Dr. Senay Kızılkaya da yer aldı.

Novartis Grup Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket insan kaynakları alanındaki yenilikçi çalışmaları ve uygulamalarıyla dikkati çekmeye devam ediyor.

İş ve ekonomi dünyasının önemli yayınlarından Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen insan kaynakları yazarlarından ve liderlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilen "En Yenilikçi 50 İK Lideri" listesinde Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Dr. Senay Kızılkaya da yer aldı. Novartis Grup Türkiye, salgın döneminde hayata geçirdiği uygulamalarıyla, çalışan memnuniyetini artıran İK liderlerinin değerlendirildiği listede yer alarak insan kaynakları alanında sektördeki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kızılkaya, "En Yenilikçi 50 İK Lideri" listesinde yer almaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Novartis olarak yıllardır sürdürdüğümüz yenilikçi İK uygulamalarımız, esnek çalışma modelimiz ve dijital altyapı çözümlerimizle salgın boyunca yeni normale kolay uyum sağladık. Salgının başından bu yana, bu yolda çalışanlarımızla birlikte ilerledik. Çalışanlarımızın ve ailelerinin fiziksel ve ruhsal sağlığı her zaman önceliğimiz oldu. Çalışanlar bir şirketin en değerli varlığıdır. Atılan her adımda, yürünen her yolda çalışanlar en değerli pusula gibidir, her zaman doğru yönü gösterir. Novartis'te her zaman pusulamız çalışanlarımız oldu. Başarımızı çalışanlarımızın adanmışlığına ve kültürümüze sahip çıkmalarına borçluyuz. Çalışmalarımızı değerlendiren ve bu gururu tüm çalışanlarımızla birlikte yaşamamızı sağlayan herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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