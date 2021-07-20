Novak Djokovic "altın-slam"i hedefliyor
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Novak Djokovic "altın-slam"i hedefliyor

Novak Djokovic 'altın-slam'i hedefliyor
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Bu sezon düzenlenen üç grand slam tenis turnuvasından zaferle ayrılan tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve ABD Açık'ta kupaya ulaşarak "altın-slam" yaşamak istediğini söyledi.

Bu sezon düzenlenen üç grand slam tenis turnuvasından zaferle ayrılan tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve ABD Açık'ta kupaya ulaşarak "altın-slam" yaşamak istediğini söyledi.

Sırbistan basınına konuşan 34 yaşındaki tenisçi, "Olimpiyatlar ve ABD Açık, sezonun kalanında kupaya ulaşmak istediğim en önemli turnuvalar. Bunlara ulaşmak, hiç kolay olmayacak." dedi.

Kariyerinde birçok turnuvada kupaya uzanmasına rağmen olimpiyatlarda bunu başaramadığını hatırlatan Djokovic, "Sırbistan'ı olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek için kendimi hazırladım ve güvenim çok yüksek. Umarım altın madalyaya ulaşır ve sonrasında New York'a giderek hedefimi tamamlarım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon grand slam turnuvalarından kupayla dönen Djokovic, Tokyo 2020 ve ABD Açık'ta aynı başarıyı tekrarlaması halinde "altın-slam" yapan tarihteki tek erkek tenisçi konumuna gelecek.

Daha önce olimpiyatlardaki en önemli başarısına Pekin 2008'de bronz madalyayla ulaşan Djokovic'in, Tokyo'da zirveye çıkması için önünde büyük bir şans bulunuyor. İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal, İtalyan Matteo Berrettini ve Avusturyalı Dominic Thiem gibi önemli tenisçilerin katılmayacağı Tokyo 2020'de Djokovic, korta favori isim olarak çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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