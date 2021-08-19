Noterlerde güvenli· ödeme sistemiyle 921 milyon liralık işlem hacmi·
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Noterlerde güvenli· ödeme sistemiyle 921 milyon liralık işlem hacmi·

Noterlerde güvenli· ödeme sistemiyle 921 milyon liralık işlem hacmi·
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ADALET Bakanlığı'nın geçen yıl Şubat ayında uygulamaya koyduğu noter işlemlerinde güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacmi, 921 milyon lira olarak gerçekleşti.

ADALET Bakanlığı'nın geçen yıl Şubat ayında uygulamaya koyduğu noter işlemlerinde güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacmi, 921 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği ile İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulaması yaygınlaşarak sürüyor. Sistemin hayata geçirilmesiyle 1763 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandı. Uygulama ile vatandaşın nakit taşıması zorunluluğu ortadan kalktı. Ayrıca nakit taşıma nedeniyle oluşan riskler ortadan kaldırılırken, ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak kolaylık sağlandı. Böylece noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi ise 921 milyon liraya ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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