Nöroloji Uzmanı Onultan: Koronavirüs beyni etkileyebilir Koronavirüsün beyni etkileyebileceğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koronavirüsle benzerlik gösteren SARS ve MERS virüsünü örnek gösterdi.

Koronavirüsün beyni etkileyebileceğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koronavirüsle benzerlik gösteren SARS ve MERS virüsünü örnek gösterdi. 'Önceki yıllarda görülen bu virüslerin beyin sapını tuttuğu ispatlandı' diyen Onultan, "Nörolojik bulgular hastalığa eşlik edebilir. Önceki yayınlara bakarak herkesin aklında bulunması gerekiyor. Hastalık beyne ait bulguları da içerebilir" uyarısında bulundu.

Koronavirüs beyni de etkiler mi? Henüz kesin cevabı olmayan bu soru şimdilerde uzmanlar tarafından tartışılıyor. Önceki koronavirüs salgınlarının beyne sıçradığı yönünde araştırmalar olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Bugüne kadar görülen SARS ve MERS vakaları virüsün beyne sıçrayabileceğini gösteriyor. Ancak son salgındaki koronavirüs vakaları o kadar yeni ki yeni yayınları takip etmek gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var. Koronavirüs daha önceki salgınları SARS ve MERS ile benzerlik gösteriyor. Onlar daha önce görülen salgınlar olduğu için yapılan çalışmalar mevcut. O çalışmalarda kana geçen virüsün beyne de geçebildiği ispatlanmış. Burunda da koku siniri bulunuyor, bunun üzerinden beyne geçebildiği ispat edilmiş. Özellikle beyin sapını tuttuğu belirtilmiş. KOVID-19 enfeksiyonun da beynin etkilenebileceği düşünülüyor. Ancak henüz ispatlanan otopsi çalışmaları yok" dedi.

BAZI SOLUNUM SIKINTILARININ KAYNAĞI BEYİN OLABİLİR

Koronavirüsle birlikte hastalarda beyni etkileyen bazı semptomlarında görüldüğünün altını çizen Dr. Oğuzhan Onultan şunları söyledi: "Virüs yapı olarak diğer virüslere benzediğinden bunun da beyni etkileyebileceği düşünülüyor. Bazı hastalarda nörolojik bulgular olabildiği söyleniyor. Virüsle birlikte hastalarda baş ağrısı, bulantı, kusma gibi nörolojik bulgular görünüyor. Bir ay içinde ispatlanmış çalışmaları ortaya çıkacaktır. Beyin sapı adını verdiğimiz bir yer var. Burada solunum ve kalbin merkezi bulunuyor. Bu, hastaların solunum sıkıntısının bir kısmının beyinden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Hastanın solunum sıkıntısı sadece akciğerden değil beyin sapındaki solunum merkezini etkilemiş olmasından dolayı da görülebileceği yönünde uyarılar var. Bu nedenle hekimler hastayı izlerken beyin faktörünü de göz önüne almalı"

Şu anda göğüs hastalıkları, yoğun bakım, dahiliye ve anestezi uzmanlarının koronavirüs vakalarıyla ilgilendiğini ifade eden Dr. Onultan, "Bu hastalık beyinle ilgili bulgular ortaya çıkarabilir. Beyin sapındaki lezyonun da buna katkısı olabilir. Bu takip eden hekimlere bir uyarı niteliğinde" dedi.

MS VE ALS HASTALARINA UYARI

Nörolog Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan son olarak nörolojik hastalıkları olan kişilere şu uyarılarda bulundu:

"Koronavirüs kişinin hastalığının bir anda önüne geçebilir. Bu daha hızlı ölümcül hale gelebilen bir hastalık. Nörolojik bir hastalık geçiren kişilerin bazılarının kullandıkları ilaçlara bağlı bağışıklık sistemiyle ilgili sorun vardır. Hastanın bağışıklığı düşüktür. Bu durum da virüsün kolay yayılmasına yol açar. Beyinle ilgili hastalığı olan kişiler özellikle MS hastaları dikkatli olmalı. MS hastalarının kullandığı ilaçlar bağışıklık sistemini baskılıyor. Kullandıkları ilaçlar nedeniyle bağışıklıkları daha düşük olabilir. Romatoloji hastaları da kullandıkları kortizon ilaçları nedeniyle dikkatli olmalılar. Onun yanında ALS hastalarının özellikle dikkatli olması lazım çünkü hastalık zaten solunum kaslarını tutabilen bir hastalık. MS ve ALS hastaları için uyarılarda bulunuyoruz."

Kaynak: DHA