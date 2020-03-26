Nöroloji Uzmanı Onultan: Koronavirüs beyni etkileyebilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Nöroloji Uzmanı Onultan: Koronavirüs beyni etkileyebilir - Haber
Koronavirüs, Sağlık

Nöroloji Uzmanı Onultan: Koronavirüs beyni etkileyebilir

Koronavirüsün beyni etkileyebileceğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koronavirüsle benzerlik gösteren SARS ve MERS virüsünü örnek gösterdi.

26.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:09
Nöroloji Uzmanı Onultan: Koronavirüs beyni etkileyebilir

Koronavirüsün beyni etkileyebileceğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koronavirüsle benzerlik gösteren SARS ve MERS virüsünü örnek gösterdi. 'Önceki yıllarda görülen bu virüslerin beyin sapını tuttuğu ispatlandı' diyen Onultan, "Nörolojik bulgular hastalığa eşlik edebilir. Önceki yayınlara bakarak herkesin aklında bulunması gerekiyor. Hastalık beyne ait bulguları da içerebilir" uyarısında bulundu.

Koronavirüs beyni de etkiler mi? Henüz kesin cevabı olmayan bu soru şimdilerde uzmanlar tarafından tartışılıyor. Önceki koronavirüs salgınlarının beyne sıçradığı yönünde araştırmalar olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Bugüne kadar görülen SARS ve MERS vakaları virüsün beyne sıçrayabileceğini gösteriyor. Ancak son salgındaki koronavirüs vakaları o kadar yeni ki yeni yayınları takip etmek gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var. Koronavirüs daha önceki salgınları SARS ve MERS ile benzerlik gösteriyor. Onlar daha önce görülen salgınlar olduğu için yapılan çalışmalar mevcut. O çalışmalarda kana geçen virüsün beyne de geçebildiği ispatlanmış. Burunda da koku siniri bulunuyor, bunun üzerinden beyne geçebildiği ispat edilmiş. Özellikle beyin sapını tuttuğu belirtilmiş. KOVID-19 enfeksiyonun da beynin etkilenebileceği düşünülüyor. Ancak henüz ispatlanan otopsi çalışmaları yok" dedi.

BAZI SOLUNUM SIKINTILARININ KAYNAĞI BEYİN OLABİLİR

Koronavirüsle birlikte hastalarda beyni etkileyen bazı semptomlarında görüldüğünün altını çizen Dr. Oğuzhan Onultan şunları söyledi:  "Virüs yapı olarak diğer virüslere benzediğinden  bunun da beyni etkileyebileceği düşünülüyor. Bazı hastalarda nörolojik bulgular olabildiği söyleniyor. Virüsle birlikte hastalarda baş ağrısı, bulantı, kusma gibi nörolojik bulgular görünüyor. Bir ay içinde ispatlanmış çalışmaları ortaya çıkacaktır. Beyin sapı adını verdiğimiz bir yer var. Burada solunum ve kalbin merkezi bulunuyor. Bu, hastaların solunum sıkıntısının bir kısmının beyinden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Hastanın solunum sıkıntısı sadece akciğerden değil beyin sapındaki solunum merkezini etkilemiş olmasından dolayı da görülebileceği yönünde uyarılar var. Bu nedenle hekimler hastayı izlerken beyin faktörünü de göz önüne almalı" 

Şu anda göğüs hastalıkları, yoğun bakım, dahiliye ve anestezi uzmanlarının koronavirüs vakalarıyla ilgilendiğini ifade eden Dr. Onultan, "Bu hastalık beyinle ilgili bulgular ortaya çıkarabilir. Beyin sapındaki lezyonun da buna katkısı olabilir. Bu takip eden hekimlere bir uyarı niteliğinde" dedi.

MS VE ALS HASTALARINA UYARI

Nörolog Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan son olarak nörolojik hastalıkları olan kişilere şu uyarılarda bulundu:

"Koronavirüs kişinin hastalığının bir anda önüne geçebilir. Bu daha hızlı ölümcül hale gelebilen bir hastalık. Nörolojik bir hastalık geçiren kişilerin bazılarının kullandıkları ilaçlara bağlı bağışıklık sistemiyle ilgili sorun vardır. Hastanın bağışıklığı düşüktür. Bu durum da virüsün kolay yayılmasına yol açar. Beyinle ilgili hastalığı olan kişiler özellikle MS hastaları dikkatli olmalı. MS hastalarının kullandığı ilaçlar bağışıklık sistemini baskılıyor. Kullandıkları ilaçlar nedeniyle bağışıklıkları daha düşük olabilir. Romatoloji hastaları da kullandıkları kortizon ilaçları nedeniyle dikkatli olmalılar. Onun yanında ALS hastalarının özellikle dikkatli olması lazım çünkü hastalık zaten solunum kaslarını tutabilen bir hastalık. MS ve ALS hastaları için uyarılarda bulunuyoruz."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor Haber
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Haber
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı Haber
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haber
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı
Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Serra Yılmaz Chloe Loughnan
Spor Can Bartu Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Su Açıklama Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: Nöroloji Uzmanı Onultan: Koronavirüs beyni etkileyebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:12:38. #1.15#
title