Normalleşme sürecinde açılan Barselona plajlarında sosyal mesafe alarmı
İspanya'nın Barselona kentinde koronavirüs normalleşme sürecinde 2. aşamaya geçilmesinin ardından halk plajları yeniden açıldı.
15.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:35
İspanya'nın Barselona kentinde koronavirüs normalleşme sürecinde 2. aşamaya geçilmesinin ardından halk plajları yeniden açıldı. Polis, yoğunluk nedeniyle "turuncu alarm" vererek bazı plajlarda yönlendirmeler yaptı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com