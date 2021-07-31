Nöbetçi noter uygulaması yeniden başladı
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Nöbetçi noter uygulaması yeniden başladı

Nöbetçi noter uygulaması yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle bir süre ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasının bugün tekrar başladığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle bir süre ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasının bugün tekrar başladığını duyurdu.

Pandemi nedeniyle 2020 yılının Mart ayında ara verilen uygulamada bugüne kadar 810 bin 448 işlem yapıldı. Nöbetçi Noterlik uygulaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatılmıştı. Uygulamaya ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda ise 17 Mart 2020'de uygulamaya ara verilmişti.

'Türkiye genelinde 119 noter bu hafta sonu vatandaşlara hizmet verecek'

Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve normalleşme süreciyle birlikte 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanan genelge doğrultusunda nöbetçi noterlik faaliyetlerinin tekrar başlatılmasına karar verildi. Bugün saat 10.00 itibariyle tekrar başlayan uygulama kapsamında bu hafta sonu 119 noter vatandaşlara hizmet verecek. Nöbetçi noterler 10.00-16.00 saatleri arasında salgın ile ilgili gerekli önlemleri alarak hizmet verecek. Nöbetçi noter sayısı yoğun talebin olduğu il ve ilçelerde ilerleyen haftalarda arttırılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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