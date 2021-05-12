Nilüfer Belediyespor Hayley Spelman ve Hümay Topaloğlu'nu kadrosuna kattı
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Nilüfer Belediyespor Hayley Spelman ve Hümay Topaloğlu'nu kadrosuna kattı

Nilüfer Belediyespor Hayley Spelman ve Hümay Topaloğlu'nu kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ABD'li voleybolcu Hayley Spelman ve Hümay Topaloğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ABD'li voleybolcu Hayley Spelman ve Hümay Topaloğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezona daha iddialı bir takım olarak dönmek için transfer çalışmalarına hız verdikleri belirtildi.

Mavi yeşil beyazlı ekip, bu çerçevede son olarak Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin takımında forma giyen 1991 doğumlu ABD'li pasör çaprazı Hayley Spelman ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Ayrıca 2019-2020 sezonunda Nilüfer Belediyesinde forma giyen, geçtiğimiz sezon da Aksaray temsilcisi Kuzeyboru takımında forma giyen 1.80 boyundaki smaçör Hümay Topaloğlu'nu kadrosuna kattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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