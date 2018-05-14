Nijerya Milli Takımına Türkiye'den 5 isim Çağırıldı
Nijerya Milli Takımının Dünya Kupası öncesi 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Kadroda Türkiye'de forma giyen 5 isim de yer buldu.
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde Nijerya Milli Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı.
TRABZONSPOR FORMASI GİYEN ONAZI DE KADRODA
Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor forması giyen Ogenji Onazi, Bursasporlu Mikel Agu, William Ekong ve Abdullahi Shehu, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo kadroya çağırılan isimler arasında yer aldı.
Arjantin, Hırvatistan ve İzlanda'nın bulunduğu Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan Nijerya'nın 30 kişilik kadrosu...
YORUMLAR