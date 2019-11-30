Nihat Özdemir: "Bu grubu çok istemiştim"

30.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:23

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, EURO 2020 kurasını değerlendirdi. Özdemir, A Grubu'nun çıkmasını çok istediğini söylerken, Yardımcı ise milli takımın iyi bir ahenk yakaladığını ifade etti.



Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yapılan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turnuvanın açılış maçında ay-yıldızlıların İtalya ile karşılaşacağının hatırlatılması üzerine sözlerine başlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Prestij maçı ve bizim için çok önemli. Açılış maçını bütün dünya izleyecek. Türk Milli Takımı'nı izleyecekler. Gruplarda da hep ismimizden bütün dünyaya bahsettirdik. Tarihimizde hiç yenemediğimiz Fransa'yı Konya'da yenerek grupta iddialı hale geldik, Paris'te de rövanşı vermedik. İtalya'yı da geçmişimizde resmi maçlarda yenmedik diye tahmin ediyorum, belki açılış maçında yenmek kısmet olabilir. Takımımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. İnşallah ilk maçtan iyi bir netice alabiliriz diye ümit ediyorum. Arkasından iki maçımızı hepimizin her zaman konuştuğu gibi 'İki millet tek devlet' dediğimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacağız. Bakü'yü ayrı bir şehir olarak düşünmüyorum, Türkiye'nin bir ili gibi düşünüyorum. Orada iki önemli maçımız var, Galler ve İsviçre ile. Ana hedefimiz burada gruptan çıkmaktır, ondan sonra da Allah yardım eder, 'Allah Kerim' diyelim ve yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandı.



"F Grubu'na düşmeyi hiç istemedim"



Teknik Direktör Şenol Güneş'in "F Grubu'nda Almanya ve Fransa'ya karşı oynamak ve takımımızın gücünü görmek, göstermek isterdim" açıklaması hatırlatılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kura çekilirken o gruba hiç düşmeyi istemedim. Tabi hocanın görüşüdür, saygı duyarım. Ama bu grup bence iyi, o grup en zor gruplardan bir tanesi. Fransa ile zaten oynamıştık, tekrar oynamak olabilir. Samimi olarak söylemek gerekirse onu istememiştim ben. Benim istediğim iki üç gruptan bir tanesi buydu ama bunu çok istiyordum, çünkü Azerbaycan var orada. Azerbaycan bizim kardeşimiz bir ülke. Kendi evimizde gibi oynayacağız. O tribünlerin tamamı hemen hemen Türk kardeşlerimizle dolacak. Bu takımın ve jenerasyonun orada iyi iş yapacağına inanıyoruz" dedi. İlk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu da hatırlatan Özdemir, "Ondan sonra 16 içine gireceğiz, arkasından çeyrek ve yarı final ama bizim birinci hedefimiz milli takımımızın bu gruptan çıkmasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.



Servet Yardımcı: "Bizim için rakip önemli değil"



TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı da, Nihat Özdemir'e katıldığını hatırlatarak, "Başkanımızın söylediği gibi bizim için rakip önemli değildi. Hangi grubu seçeceğimizi çok düşünmüştük. Milli takımımız heyecanlandıran, umut veren bir takım. Herkesin moral kaynağı, dolayısıyla açılış maçını bizim oynamamız çok büyük bir prestij. Diğer iki maçı evimizde oynayacağız Azerbaycan'da. Dolayısıyla umutla bakıyoruz, milli takımımız çok önemli bir ahenk yakaladı. Her maçını alabilecek umudu yaşatıyor hepimize. Kura hayırlı olsun, güzel bir kura çektik, hayırlı uğurlu olsun hepimize" dedi. 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali'yle ilgili de konuşan Yardımcı, "Şampiyonlar Ligi Finali, dünyanın en önemli finali. 30 Mayıs Cumartesi günü. Dolayısıyla İstanbul'un tanıtımı için çok önemli. İki hafta sonra da İtalya'da ülkemizi tanıtacağız. Türk futbolu ve ülkemiz için gurur verici, bizleri heyecanlandıran bir gelişme. Hepimize hayırlı olsun" açıklamalarını yaptı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA