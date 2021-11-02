Niğde'de MHP İl İstişare Toplantısı yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de MHP İl Başkanlığınca İl İstişare Toplantısı düzenlendi.

MHP İl Başkanı Cumali İnce, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in üçüncü evresine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle geçerek büyük bir atılım içine girildiğini söyledi.

2023 yılında cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimiyle cumhuriyetin 100'üncü onur yılına ulaşılacağını belirten İnce, "Bu amaçla MHP ve Niğde teşkilatımız bütün imkanlarını seferber ederek karış karış dolaşmanın, vatandaşlarımızla kademe kademe buluşmanın çabasındadır. Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünü tesadüflere bırakamayacağız. Azgınlaşan tehditlere dudak bükemeyeceğiz. Kabaran tehlikeleri alttan alamayız. Vatandaşlarımızla konuşacağız, mutlaka anlaşacağız. Cumhur İttifakı olarak cumhuriyete sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

MHP MYK üyesi Emrullah Türe de son yıllarda bölgesel ve uluslararası alandaki konjonktürel dalgalanmalar ile Türkiye'de değişen toplumsal dinamiklerin yeni yönetim modeline geçişin ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eski dönemlerin hastalıklı yönetim anlayışına, Cumhur İttifakı da kavga ve ayrışmaya dayalı illetli siyasete karşı geliştirilmiş yerli bir aşıdır." diyen Türe, şöyle konuştu:

"Türkiye ve dünya değişirken yeni bir rüzgar estirmek, yeni bir ruh oluşturmak, yeni bir hava teneffüs ettirmek kaçınılmaz olmuş ve Cumhur İttifakı da ihtiyaç duyulan siyasi hamleleri yapmıştır. Bu aşıların ürettiği antikorların 2023'te sandık milletin önüne konulduğunda kararsızların doğru karar vermesine, küslerin barışıp kucaklaşmasına vesile olduğu görülecektir. Son kertede gerek kararlı gerekse kararsız seçmen kitlesinin çoğunluğunun temayülüne, siyasi istikrar, güven ve tutarlılık arayışının yön verdiğine şahit olunacaktır. Türkiye'de siyasi istikrarın toplumsal huzur ve sükunun yegane güvencesi mevkisindeki Cumhur İttifakı, milletimizin teveccühüne bir kez daha mazhar olacaktır."