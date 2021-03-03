Niğde'de Deprem Haftası dolayısıyla program düzenlendi
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Niğde'de Deprem Haftası dolayısıyla program düzenlendi

03.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:36
Niğde'de Deprem Haftası dolayısıyla program düzenlendi

Niğde'de Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Niğde'de Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, AFAD binasında bir araya geldiği basın mensuplarına, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılaması gerekenlerle ilgili sunum yaptı.

2021'in Afet Farkındalık Eğitim Yılı olduğunu ve bunu anlatmak istediklerini belirten Kılıçel, 2021 yılında Türkiye genelinde 51 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Kılıçel, Niğde AFAD olarak bunun için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sene içinde üzerimize düşen bütün eğitimleri tamamlayarak kentte afet bilincini artırmayı hedefliyoruz. Niğde AFAD olarak farklı plan ve projelerimiz var. Niğde ile ilgili risk azaltma planları hazırlanıyor. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte ayrıntılı bilgi vereceğiz. Kentte şu an itibarıyla 750 AFAD gönüllümüz var. AFAD gönüllü sayımızın artmasını bekliyoruz. Çünkü ne kadar fazla AFAD gönüllüsü olursa afet durumunda bize destek olacak insan sayısı artmış oluyor. AFAD gönüllüsü olmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. İnternet ortamında belli bir eğitim verdikten sonra yüz yüze eğitim programları oluyor. Programları başarıyla tamamlayanalar profesyonel arama kurtarma gönüllüsü olabiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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