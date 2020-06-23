Niğde'de bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor Niğde'de bir hayvan çiftliğinin saman ve yonca deposunda çıkan yangına, çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Niğde'de bir hayvan çiftliğinin saman ve yonca deposunda çıkan yangına, çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Altunhisar ilçesindeki Hanzade Çiftliği'nin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi. Kaynak: AA