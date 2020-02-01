New York'ta "pahalı" ulaşım ücretlerini protesto

01.02.2020 02:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 02:44

NEW New York'ta sabah saatlerinde yüzü maskeli bir grup tarafından "pahalı" ulaşım ücretlerinin protesto edilmesi ve metroya turnikeler üzerinden atlayarak ücretsiz binilmesi çağrısı yapan bir video sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Bunun üzerine kenttin en işlek yerlerinden başta Grand Central olmak üzere çok birçok caddede çok sayıda polis görevlendirildi. Caddelerde çok sayıda polise rastlanması ve alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Bazı yolcular da gün içinde New York'taki bazı metro istasyonlarının duvarlarına "Metroda polis istemiyoruz, ücretsiz ulaşım" gibi sloganlar yazarak protestoculara destek verdi.

Bu arada, çağrıya uyarak protestoya katılan 10'a yakın gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: AA