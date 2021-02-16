New York Fed imalat endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı
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New York Fed imalat endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

16.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:07
New York Fed imalat endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, şubatta 12,1 değeriyle 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, şubatta 12,1 değeriyle 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi şubatta 8,6 puan artarak 12,1'e çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösteren verinin, şubatta 6 değerini alacağı öngörülüyordu.

Geçen yıl eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan endeks, ocakta 3,5 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, şubatta 4,2 puan artarak 10,8 değerine çıkarken, sevkiyat endeksi 3,3 puanlık azalışla 4'e indi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 31,9'dan 34,9'a yükseldi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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