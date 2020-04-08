New York borsası yükselişle açıldı New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,06 artışla 22.893,47 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,08 yükselişle 2.689,48 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 kazançla 7.975,72 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısının bu haftanın ardından düşüşe geçeceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün dün düzenlediği basın toplantısında, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA