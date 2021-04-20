New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 33.821,30 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,68 azalarak 4.134,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 azalışla 13.786,27 puana düştü.

Yeni haftaya düşüşle başlayan endeksler, haftanın ikinci işlem gününde de negatif bir seyir izlemeye devam etti.

Piyasalarda sektör bazlı ayrışmalar artarken, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen seyahat sektöründe faaliyet gösteren havayolu ve kruvaziyer şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşler öne çıktı.

Veri gündeminin zayıf olduğu bu hafta şirketlerin ilk çeyrek bilançoları piyasalar tarafından yakından takip edilirken küresel Kovid-19 vakalarındaki artış toparlanmaya ilişkin endişeleri artırarak risk iştahını olumsuz etkiledi.

Geçen hafta kaydettiği düşüş eğiliminin ardından hafta başında yeniden yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,55 seviyelerine kadar geriledi.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 8 Nisan'da Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'ın artan enflasyon endişelerine yanıt olarak kaleme aldığı mektupta, enflasyon hedefinin önemli ölçüde aşılmasına izin vermeyeceklerini belirttiği ortaya çıktı.

Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine bağlılığını vurgulayan Powell, 1960'lar ile 1970'lerdeki yüksek enflasyon deneyiminden alınan dersleri ve bu deneyimin tüm Amerikalılar için yarattığı yükleri iyi anladıklarını, bu türden enflasyon baskılarını beklemediklerini ancak ortaya çıkarsa bu tür baskıları ele alacak araçlara sahip olduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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