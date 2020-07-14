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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
14.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:07

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 azalışla 26.004,72 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,61 düşüşle 3.136,11 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kayıpla 10.308,88 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler, ABD'li bankaların ikinci çeyrek bilançoları ve ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin gelişmeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 3,4 milyona ulaşırken, Kaliforniya eyaletinde vaka sayısındaki artış nedeniyle salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başlandı.

Salgının ekonomik etkileri ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarına da yansıdı.

JPMorgan Chase'in bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 4,7 milyar dolar olurken, Citigroup'un aynı dönemdeki net karı yıllık yüzde 73 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi. Wells Fargo ise 2008'den bu yana ilk kez çeyreklik bazda zarar ederek 2,4 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

Öte yandan, ABD ile Çin arasında da Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik hakları konusunda yaşanan gerilim giderek tırmanırken, Çin ABD'yi Güney Çin Denizi'nde "anlaşmazlık çıkarmaya çalışmakla" suçladı.

Kaynak: AA

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