Nevşehir polisi kaçakçılıkla aralıksız mücadele ediyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele aralıksız sürdürülüyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele aralıksız sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesinde şüpheli bir şahsın sırt çantasında yapılan kontrolde 30 paket sigara, 1 adet 100 cc viski ele geçirmesinin yanı sıra şüphelinin belirttiği adreste yapılan aramada ise 168 paket sigara, 1 şişe yarısı dolu viski, 0,1 gram metamfetamin, 7 kök kenevir ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı