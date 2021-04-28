Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
Nevşehir'in Ürgüp ve Kozaklı ilçelerinde polisin uyuşturucu madde kullanımını engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmada, iki şüpheli yakalandı.
Nevşehir'in Ürgüp ve Kozaklı ilçelerinde polisin uyuşturucu madde kullanımını engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmada, iki şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen T.D'yi gözaltına aldı.
T.D'nin üzerinde 4,5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Kozaklı ilçesinde ise polis, Ş.A'nın üst aramasında bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler, hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan