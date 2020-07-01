Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
01.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:55

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Avanos istikametine gitmekte olan Mustafa Doğan yönetimindeki 50 AAR 581 plakalı otomobil Zübeyde Hanım Caddesinde bulunan üst geçit köprüsünün ayağına çarptı. Otomobil sürücüsü Mustafa Doğan olay yerinde hayatını kaybederken yaralı bir kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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