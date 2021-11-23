Nevşehir'de sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden zanlı yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık olayının faili olduğu gerekçesiyle sevk edildiği adliyede tutuklanan A.A'nın cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için götürüldüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nden firar etmesinin ardından polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı, Mustafa Parmaksız Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı cezaevine teslim edildi.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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