Nevşehir'de sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden zanlı yakalandı - Haberler
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Nevşehir'de sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden zanlı yakalandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden zanlı yakalandı

Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden zanlı yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık olayının faili olduğu gerekçesiyle sevk edildiği adliyede tutuklanan A.A'nın cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için götürüldüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nden firar etmesinin ardından polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı, Mustafa Parmaksız Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı cezaevine teslim edildi.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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