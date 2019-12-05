Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
Haberler » Güncel » Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Haber

Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında 2 firari sanık yakalandı.

05.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:32
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında 2 firari sanık yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 'de "kamu malına zarar verme" suçundan hakkında 219 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.Y, ilçesinde ise Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesince "basit yaralama" suçundan hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verilen firari C.D. polisin istihbari çalışması neticesinde yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ve C.D. tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler