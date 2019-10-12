Nevşehir Belediyespor'dan Enver Cenk Şahin'e davet

12.10.2019 12:10

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajı Almanlarda rahatsızlık uyandıran Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.

Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gurbetçi futbolcuyu Nevşehir'e davet etti.

Oyuncunun Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımının kulübünü çok rahatsız ettiğini ve yaptırım kararı alındığını belirten Arı, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli futbolcu kardeşim, tesislerimizde yerinizi hazırladık. Resmi işler için ara transfer dönemini beklemek kaydıyla biz her şeye varız. Antrenman alanlarımız, hocalarımız, takımımız ve taraftarlarımız seni bekliyor. Şehir ve takım, duruşunu çok sevdi. Seni aramızda görmek istiyoruz. Gel bu gurbet özlemini bitirelim. Ait olduğun topraklarda, aynı olaya hırslanıp, aynı olaya sevindiğin vatandaşların seni bekliyor. Hiç düşünme, yarın sabahtan uçak biletini al ve gel. Nevşehir seni bağrına basacak."

Arı'nın paylaşımına sosyal medya takipçileri ve TFF 3. Lig'de mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un taraftarları da büyük destek verdi.

Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunmuş, St. Pauli Kulübünün internet sayfasından yapılan açıklamada, "St. Pauli, kulübün değerleriyle uyuşmadığı için paylaşıma ve içeriğine mesafe koyuyor." ifadesi kullanılmıştı.

St. Pauli'nin "Ultra" taraftar grubunun internet sayfasından yapılan açıklamada da Enver Cenk Şahin'in paylaşımı eleştirilirken, oyuncunun daha önce de benzer ifadeler kullandığı kaydedilmişti. Enver Cenk Şahin'in bir daha St. Pauli formasını giymemesini isteyen taraftar grubu, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA