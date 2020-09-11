Netanyahu eleştirilerin ardından BAE anlaşması için ABD'ye özel uçakla gitmekten vazgeçti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşmanın imza törenine katılmak için ABD'ye özel uçakla gitme planından eleştiriler üzerine geri adım attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşmanın imza törenine katılmak için ABD'ye özel uçakla gitme planından eleştiriler üzerine geri adım attı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, öncekinin aksine Netanyahu'nun özel bir uçak yerine heyetteki diğer İsrailli yetkililerle birlikte Washington'a gideceği belirtildi.

BAE ile İsrail arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması için 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenecek imza törenine katılacak olan Netanyahu ve ailesinin, daha önce, heyetteki diğer yetkililerden ayrı olarak özel bir uçakla ABD'ye gideceği açıklanmıştı.

Yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle Netanyahu ve ailesinin özel uçakla gitmesine karar verildiği ifade edilmişti.

Bu kararın ardından muhalefet partileri Netanyahu'yu hedef alırken, başta Kamu Yayın Kuruluşu KAN olmak üzere ülkenin önde gelen 3 televizyonu İsrail'den ABD'ye ekip göndermeme karar almış ve Washington'daki muhabirlerinin imza törenini takip edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA