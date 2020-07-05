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Nemrut'ta bisiklet ve trekking turu düzenlenip yelken gösterileri yapıldı

- Nemrut'ta bisiklet ve trekking turu düzenlenip yelken gösterileri yapıldı Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan Nemrut kalderasında bisiklet ve trekking turu düzenlenip yelken gösterileri yapıldı.

05.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:43

- Nemrut'ta bisiklet ve trekking turu düzenlenip yelken gösterileri yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan Nemrut kalderasında bisiklet ve trekking turu düzenlenip yelken gösterileri yapıldı.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Nemrut Dağı'na ve Krater Gölü'ne dikkat çekmek için bugün sabah saatlerinde önce bisiklet, daha sonra trekking turları düzenlenirken, Bitlis Yelek Kulübü sporcuları tarafından da yelken gösterileri yapıldı. Avrupa'nın Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet' ödülü alan Nemrut Krater Gölü'ne dikkat çekmek için bisiklet ve göl üzerinde yelken turu düzenlendi. Yaklaşık 2 bin 900 rakımlık Nemrut Krater Gölü'ne dikkat çekmek için 100 bisikletçinin bir araya geldiği etkinlik, sabah 10.00'da başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize elden etkinliğe Tatvan Bisiklet Topluluğu da destek verdi.

Nemrut Krater Gölü ile Van Gölü'nün birlikte görüldüğü tepede toplanan bisikletçiler, toplu fotoğraf çekiminin ardından 7 kilometrelik kalderaya doğru pedal çevirdiler. Yarım saat süren etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Bitlis Gençlik ve Spor Şube Müdürü Faruk Budak, pandemi sonrası bu tür etkinliklerin sporcular açısından moral olduğunu belirterek, "Normalleşme sonrası Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak bisiklet, yelken ve trekking olarak yaklaşık 2 bin 900 metre yükseklikte bulunan Nemrut Krater Gölümüzde sportif faaliyetlere başladık. Uzun süre evimizde kaldıktan sonra böyle doğa harikası bir yerde organizasyona katılan vatandaşlarla beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Hem Nemrut'u tanıtmak hem de uzun bir süre evde kaldıktan sonra doğa ile buluşmak bizi mutlu ediyor. Umarım bu sadece burada kalmaz. Diğer farklı güzelliklerimizle birlikte il müdürlüğümüzce sportif etkinliğimiz devam edecektir. Yaklaşık 100'e yakın sporcumuz burada bulunmaktadır. İnşallah bunun devamını ileriki süreçte sürdüreceğiz" dedi.

Tatvan Bisiklet Topluluğu Lideri Mehmet Hasip Ece ise 10 yıldan beri bölgedeki turizm potansiyellerine dikkat çekmek için bisiklet turları düzenlediklerini söyledi. Ece, önümüzdeki günlerde Adıyaman Nemrut'tan Tatvan Nemrut'a bisiklet turu düzenleyeceklerini de belirterek, "10 yıldır Tatvan'da Van Gölü, Nemrut Dağı ve farklı yörelere bisiklet turları düzenliyoruz. Bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün daveti üzerine buraya katkı sağladık. Bu güzel etkinlik için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde planlamasını yaptığımız, Adıyaman Nemrut'tan Tatvan Nemrut'a bisiklet turu düzenleyeceğiz. Bir hafta sürecek bir bisiklet turu. Arkasından Allah nasip ederse bu yıl 11.'si düzenlenecek olan Pedal Pedal Van Gölü Bisiklet Turumuz olacak. Bu tura sporcularımızı bekliyoruz. Bugünkü etkinliğimizi çok anlamlı buldum. Hele hele bu pandemi süreci sonrası yeniden doğaya çıkarak spor yapmak çok güzel bir şey. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden bu tür etkinlikleri daha fazla yapmasını istiyoruz. Bu faaliyetler için kendilerine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nemrut'ta bisiklet ve trekking turu düzenlenip yelken gösterileri yapıldı

Kaynak: İHA

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