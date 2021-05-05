Son dakika... - Nemrut Krater Gölü kısıtlamada sakinliğe büründü
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Son dakika... - Nemrut Krater Gölü kısıtlamada sakinliğe büründü

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: - Nemrut Krater Gölü kısıtlamada sakinliğe büründü Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü, kısıtlamanın olduğu bugünlerde sessizliğe büründü.

- Nemrut Krater Gölü kısıtlamada sakinliğe büründü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü, kısıtlamanın olduğu bugünlerde sessizliğe büründü.

Her yıl Ramazan ayında bile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Krater Gölü, bu yıl kısıtlamadan dolayı adeta boş kaldı. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

Dört mevsim ayrı güzelliklere bürünen Nemrut, kışın beyaz gelinliğini giyerken, diğer mevsimlerde ise doğanın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor. Bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Nemrut, bugünlerde kısıtlama nedeniyle sadece yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Son dakika... - Nemrut Krater Gölü kısıtlamada sakinliğe büründü
Son dakika... - Nemrut Krater Gölü kısıtlamada sakinliğe büründü
Son dakika... - Nemrut Krater Gölü kısıtlamada sakinliğe büründü
Son dakika... - Nemrut Krater Gölü kısıtlamada sakinliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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