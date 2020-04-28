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Nefes Kredisi başvuruları Antalya'da başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla kullanıma sunulan "TOBB Nefes Kredisi" ile ilgili olarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) bir toplantı gerçekleştirildi.

Nefes Kredisi başvuruları Antalya'da başladı
28.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:26

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla kullanıma sunulan "TOBB Nefes Kredisi" ile ilgili olarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Denizbank Antalya Bölge Müdürü Adnan Aykın katıldı. Toplantıda ATSO Başkanı Davut Çetin, finansman bulmakta zorluk çeken işletmeler için 27 Nisan'dan itibaren TOBB Nefes Kredisi'nin devreye girdiğini belirterek, "Antalya'daki 2018 yılı cirosu 3 milyon lirayı geçmeyen üyelerimize 50 bin TL kredi verilecek. Böylelikle finansman sıkıntısı çeken üyelerimiz bir nebze olsun bu zorluğu giderebilecek" dedi.

Davut Çetin, krediye tüm sektörlerin başvuracağını belirterek, "Nefes kredisinde vergi-SGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek. İlave maddi teminat olmayacak. 50 bin lira kredi için 150 TL banka masrafı dışında ek masraf olmayacak. KGF kefaleti için mevzuat gereği yüzde 0,75 komisyon alınacak. Üyelerimiz Odamızdan alacakları Üye Belgeleri ile (Üyelerimiz belgelerini Odamıza gelmeden online olarak alabilirler) banka şubelerine başvurabilecekler. Yıllık faizi 7.5 oranında belirlenen kredinin 2020'de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak" diye konuştu.

"Devreye koyduk"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır da korona virüs nedeniyle dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıdan tüm sektörler gibi tarım sektörünün de etkilendiğini belirterek, finansmana erişimde sıkıntı yaşayan Borsa üyeleri için Nefes Kredisi'ni devreye koyduklarını söyledi. Çandır, Borsa üyelerinin Borsa'dan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabileceklerini belirtti.

Denizbank Bölge Müdürü Adnan Aykın ise Nefes Kredisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede Antalyalı KOBİ'lerin yanında olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "TOBB Nefes Kredisini hayata geçiren banka olmaktan mutluluk duyuyoruz. Antalya iş dünyasına hayırlı olsun" dedi.

Aykın, şubelerin çalışma saatlerinin bu kampanya süresince yeniden düzenlendiğini belirterek, "Nefes Kredisi kampanyası süresince yoğunluğu azaltmak ve müşterilerimize daha sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla şubelerimizdeki çalışma saatleri 09.00 – 17.00 arasında olacak şekilde yeniden düzenlendi" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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