Necip Çarıkçı: "İkinci Devre Lige Ağırlığımızı Koyacağız"

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, kötü günler geçirdiklerini fakat ikinci devre lige ağırlığını koyabilecek bir takımlarının olduğunu söyledi.



TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 20 Kasım Pazartesi günü oynayacakları Gaziantepspor maçı hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde sürdürüyor.



Gaziantepspor karşılaşması hazırlıklarının devam ettiğini ve Boluspor'un üzerindeki kırılgan yapının ve moralsizliklerin bittiğini belirten Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, "Samsunspor ile oynadığımız maçtan 3 puanla çıkamak bizi mutlu etti. Takımda şu an herkes mutlu. Bu haftaki rakibimiz olan Gaziantepspor mücadele eden bir takım. Bu yüzden bizi zor bir maç bekliyor" dedi.



"Sakatlıklardan kurtulamadık"



Bu sene sakatlıklardan kurtulamadıklarını ve takım olamadıklarını ifade eden Çarıkçı, "Yirmi günden beridir yeni hocamız Sait Karafırtınalar ile beraberiz. Yaptığımız hatalarla ilgili sürekli görüşmeler yapıyoruz. Takımın antrenmanlardaki hırsı, özgüvenlerinin geldiğini gösteriyor. Belki çok kötü günler geçirdik ama ikinci devre bu lige ağırlığını koyabilecek bir takımımız var" şeklinde konuştu. - BOLU