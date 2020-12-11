Nebihoca Mahallesi'nde parke çalışmaları tamamlanıyor
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Nebihoca Mahallesi'nde parke çalışmaları tamamlanıyor

11.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:23
Nebihoca Mahallesi'nde parke çalışmaları tamamlanıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nebihoca Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nebihoca Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nebihoca Mahallesi ve mahalleye bağlı Kalemcioğlu Divanı ile Gökçeler Divanı'nda toplam 900 metre uzunluğundaki yollarda 6 bin metrekare parke ve 2 bin metre bordür çalışması devam ediyor. Parke çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye giden Başkan Hürriyet, ekiplerden bilgi alarak mahalle halkı ile sohbet etti. Mahallelinin taleplerini dinleyen Başkan Hürriyet, zamanla tüm eksikliklerin tamamlanacağını belirtti. Hürriyet, parke çalışmalarının ise en geç 10 gün içerisinde tamamlanacağı söyledi. Başkan Hürriyet daha sonra İzmit Belediyesi kaynakları tarafından üretilen kolonya, dezenfektan ve maskelerden vatandaşlara dağıttı.

Gökçeler Köyü Camii'ni de ziyaret eden Başkan Hürriyet, bakımsız kalan alanların onarılacağını belirterek mahallelinin isteği üzerine kadınların rahat şekilde abdest alabilecekleri bir şadırvan yapılacağının sözünü verdi. - KOCAELİ

Nebihoca Mahallesi'nde parke çalışmaları tamamlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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