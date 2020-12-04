Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
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Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza

04.12.2020 23:26 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:32

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis, M.T.'nin (40) otomobilini durdurdu.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis, M.T.'nin (40) otomobilini durdurdu. İzin belgesi olmayan ve evi olmadığı için çocuğuyla otomobilde yaşadığını söyleyen M.T.'ye 3 bin 186 TL, ehliyeti ile otomobilinin sigortası ve muayenesi olmaması nedeniyle de 2 bin 893 TL olmak üzere toplamda 6 bin 79 TL para cezası kesildi.

?İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde denetim yaptı. Ekipler, Acemler Kavşağı'nda 26 MA 0204 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobilin sürücüsüne, izin belgesini sordu. Ancak sürücü M.T. izin belgesi olmadığını belirtti. M.T.'ye  kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Sürücüye ayrıca ehliyeti olmadığı için 2 bin 473 TL, otomobilin sigortası olmaması nedeniyle 132 TL, otomobilin muayenesi olmaması nedeniyle 288 TL olmak üzere toplamda 2 bin 893 TL ceza yazıldı. M.T., evi olmadığı için çocuğuyla birlikte arabada yattığını söyledi. Otomobili çekiciyle otoparka çekilen M.T., otomobildeki çocuğunu da alarak, yürüyerek uzaklaştı.


Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR

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