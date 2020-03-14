Nazilli'de koronavirüse karşı tüm önlemler alındı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Nazilli'de koronavirüse karşı tüm önlemler alındı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, koronavirüse karşı ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

14.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:53
Nazilli'de koronavirüse karşı tüm önlemler alındı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, koronavirüse karşı ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.


Nazilli Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesine yayılan korona virüsüne karşı, cami, sosyal tesis, cadde, sokak ve kamu kurumlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların kamu kurumlarında ve okullarda da sürdüğünü belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "İlçemiz genelinde gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan tedbirli olmasında fayda var. Çevre sağlığı ilaçlama hizmeti kapsamında yapılan çalışmalarımıza ek olarak da kapalı alanlarda bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışmamızı gerçekleştiriyoruz" dedi.


Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyaran Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Sağlık ekiplerimizle istişare halinde, özellikle toplu kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra çevre sağlığı ilaçlama hizmeti kapsamında yapılan çalışmalarımıza ek olarak da kapalı alanlarda bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Halkımız telaşa kapılmadan gerekli tedbirleri alır ve korunma kurallarına uyarsa şehrimizde hiçbir sıkıntı yaşanmadan bu sorun atlatılacaktır diye düşünüyorum. Bizler, Nazilli Belediyesi olarak ilk günden itibaren gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi.


Fırsatçılara da izin vermeyeceklerini ifade eden Başkan Özcan, "Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızdan da gelecek şikayetleri ilgili bakanlığımıza aktararak gerekli cezai müeyyidenin yapılması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Böylesi zor bir durumda kimse bunu fırsata çevirmemeli, bilakis vatandaşımızın yanında olmalı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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