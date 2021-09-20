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Nazilli Belediyespor yenilgiyle tanıştı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor yenilgiyle tanıştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 3-1, Pazarspor'u da evinde 1-0 yenerek sezona çok iyi başlayan Nazilli Belediyespor, Amed Sportif deplasmanında frene bastı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 3-1, Pazarspor'u da evinde 1-0 yenerek sezona çok iyi başlayan Nazilli Belediyespor, Amed Sportif deplasmanında frene bastı.

Takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de mucizevi bir şampiyonluğa taşıyan eski teknik patronu Mesut Toros'un çalıştırdığı rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ilk yenilgisini aldı. Teknik direktör Kadir Kar, puanlarla dönebilecekleri bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını ve alınan mağlubiyeti telafi edeceklerini söyledi. Nazilli Belediyespor, Kastamonuspor'un ligden çekilmesiyle bu haftayı maç yapmadan geçirecek.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri
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