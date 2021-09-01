Nasipse Olur filmi oyuncuları kim? Nasipse Olur filmi konusu, oyuncuları ve Nasipse Olur özeti!
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Nasipse Olur filmi oyuncuları kim? Nasipse Olur filmi konusu, oyuncuları ve Nasipse Olur özeti!

Nasipse Olur filmi oyuncuları kim? Nasipse Olur filmi konusu, oyuncuları ve Nasipse Olur özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Nasipse Olur filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Nasipse Olur konusu, özeti ve Nasipse Olur oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Nasipse Olur filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Nasipse Olur filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nasipse Olur filmini izleyecek olanların merak ettiği Nasipse Olur konusu nedir, Nasipse Olur oyuncuları kimler ve Nasipse Olur özeti gibi konuları inceliyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Günfer, geçimini pastacılık yaparak sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tek başına hayat mücadelesi vermeye çalışır. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Selahattin Sancaklı

Oyuncular: Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer, Erdem Baş, Ünal Yeter

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2019 (105 dk)

Vizyon Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Senaryo: Barış Başar

Haber Yorumları
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Nasipse Olur filmi oyuncuları kim? Nasipse Olur filmi konusu, oyuncuları ve Nasipse Olur özeti! - Haberler
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