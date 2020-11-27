Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor

27.11.2020 10:26 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:06

- Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor Türkiye'de 10 yıldır buz hokeyine damga vurdular Kadın buz hokeyciler yeni sezon hazırlıklarını buz salonunda sürdürüyor Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı, 20 kişiden oluşan kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

- Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye'de 10 yıldır buz hokeyine damga vurdular

Kadın buz hokeyciler yeni sezon hazırlıklarını buz salonunda sürdürüyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok ağır sözler
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok ağır sözler
Meyve ve bitkilerle besleniyor! Ormanın gerçek kralını görenler hayretler içerisinde
Meyve ve bitkilerle besleniyor! Ormanın gerçek kralını görenler hayretler içerisinde
Sanal ilişki yaşadığı adama çıplak fotoğraflarını gönderen evli kadına mahkeme acımadı
Sanal ilişki yaşadığı adama çıplak fotoğraflarını gönderen evli kadına mahkeme acımadı

ERZURUM - Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı, 20 kişiden oluşan kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı antrenmanlarına başladı. 20 kişiden oluşan kadın buz hokeyi takımı sezon hazırlıklarını günde tek antrenman ile sürdürüyor.

Narmanspor Buz Hokeyi Takımı Antrenörü Abdulkerim Çintımar, takımın yaklaşık olarak 10 yıldır buz hokeyine gönül vermiş kulüplerden birisi olduğunu belirterek, "Narmanspor bünyesinde kadın ve erkek buz hokeyi sporcuları bulunmaktadır. Takımımızın Türkiye de dereceleri var. Bu sene dünya çapında yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı antrenmanlara ara vermiştik. Tekrar kontrollü normal hayata geçiş olunca yarım bıraktığımız antrenmanlarımıza devam etmeye başladık. Pandemi süreci içerisinde liglere ara verilmişti. Liglerin tekrar başlaması ile birlikte bizlerde kulüp olarak antrenmanlarımıza başladık. Bizlere fırsat veren kulüp yöneticilerimize de teşekkür ederiz. Kulüp yöneticileri bizlere ellerinden gelen yardımları yapıyorlar. Hafta sonu itibariyle ülkemiz dışından üç yabancı sporcu da bizlerin arasına katılacak. Ligler başlayınca da umarım Erzurum şehrimizi en iyi şekilde devam ettiririz" dedi.

Takım sporcuları da duygularını şu sözlerle aktardı:

"Narmanspor Buz Hokey Takımı sporcularındanız, pandemiden dolayı bir süre antrenmanlarımıza ara vermiştik. Antrenmanlarımıza tekrar başladık çok mutluyuz. Türkiye Kadınlar Buz Hokeyi maçları için çalışmalarımıza ara vermeden çalışıyoruz. Buz hokeyi takımı olarak Türkiye'de 6 kulüp bulunmaktadır. Sıkı bir şekilde yapılacak maça hazırlanıyoruz. Pandemiden dolayı antrenmanlara ara vermiştik. Antrenmanlara 1 ay gibi zaman oldu başladık. Antrenmanlara başladığımız için ayrıca mutluyum. Hijyen bir ortamda antrenmanlar devam ediyor. Kulübe giriş çıkışlarımız tamamen maskeliyiz ve sürekli olarak ateşimiz ölçülüyor."

Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor
Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor
Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor
Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER

İlgili Haberler

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan: Kadın hokeyinde aldığımız başarılar tesadüf değil
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan: Kadın hokeyinde aldığımız başarılar tesadüf değil
Buz hokeyinde liglere ara verildi
Buz hokeyinde liglere ara verildi
Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi
Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Ayvalık'ta kampa girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Şevval Sam Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Falcao Samatta Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 11:06:37. #1.14#
title