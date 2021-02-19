Narlıdere'de uçamayan doğan tedavi altına alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde vatandaşların bulduğu ve uçamadığı tespit edilen doğan, Narlıdere Belediyesine ait veteriner kliniğinde tedavi edildi.

Narlıdere Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarca soğuktan etkilenmiş halde bulunan doğan, veteriner ekiplerinin tedavisi ve bakımlarının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğanın sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer