Narenciye bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Adana'da narenciye bahçelerinden meyve çalıp sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Adana'da narenciye bahçelerinden meyve çalıp sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, kent merkezindeki narenciye bahçelerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelinin N.A. (40) olduğunu belirledi.
Bahçelerden çaldığı portakal ve mandalinayı halde sattığı iddia edilen N.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.
Kaynak: AA