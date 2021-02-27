Nallıhan Belediyesi sokak hayvanlarına mama bıraktı
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Nallıhan Belediyesi sokak hayvanlarına mama bıraktı

27.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:24
Nallıhan Belediyesi sokak hayvanlarına mama bıraktı

Nallıhan ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanları için oluşturulan beslenme odakları ve bazı bölgelere mama bıraktı.

Nallıhan ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanları için oluşturulan beslenme odakları ve bazı bölgelere mama bıraktı.

Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kış şartları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle belirlenen noktalara mama bırakıldığını belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenmeleri amacıyla tüm tedbirlerin alındığını bildiren Akdemir, çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Akdemir, sahipli kedi ve köpeklerin de aşılama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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