Mutluca Muhtarı Gündoğan'dan Başkan Çerçioğlu'na arıtma tesisi teşekkürü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mutluca Muhtarı Gündoğan'dan Başkan Çerçioğlu'na arıtma tesisi teşekkürü

Mutluca Muhtarı Gündoğan'dan Başkan Çerçioğlu'na arıtma tesisi teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Karpuzlu ilçesinin yüksek kesimlerde yer alan Mutluca Mahallesi'nde içme suyunun kalitesini arttırmak için su deposuna arıtma tesisi kurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Karpuzlu ilçesinin yüksek kesimlerde yer alan Mutluca Mahallesi'nde içme suyunun kalitesini arttırmak için su deposuna arıtma tesisi kurdu. Mahalle Muhtarı Enver Gündoğan "Özlem Çerçioğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını mahalle mahalle sürdürüyor. Altyapı ve üstyapı da kalıcı yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çözüm üreten hizmetlerini tek tek yerine getiriyor. Karpuzlu'nun yüksek kesimlerde yer alan Mutluca Mahallesi'nde içme suyunun kalitesini arttırmak için çalışma gerçekleştiren ASKİ, mahallede yer alan su deposuna arıtma tesisi kurdu. Arıtma tesisinin kullanıma sunulması ile birlikte mahallenin içme suyu kalitesi daha da yükseltildi. Böylelikle yaz aylarında artan su kullanımını rahatlıkla karşılanmış oldu.

"Mutluca artık daha mutlu"

ASKİ ekipleri özveri ile çalışmasıyla köydeki suyun içmek için artık daha elverişli olduğunu belirten Mutluca Mahalle Muhtarı Enver Gündoğan, "Herkes çeşmesini açıp gönül rahatlığı ile suyunu kullanabilecek. Suyumuz içmeye artık daha elverişli olduğu için Mutluca artık daha mutlu. Özlem Çerçioğlu Başkanımızı, Allah başımızdan eksik etmesin, bize vermiş olduğu destekler ve yardımlar için teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Mutluca Muhtarı Gündoğan'dan Başkan Çerçioğlu'na arıtma tesisi teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mutluca Muhtarı Gündoğan'dan Başkan Çerçioğlu'na arıtma tesisi teşekkürü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:34:00. #1.15#

title