HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Müteahhitler Libya ile imzalanan mutabakat zaptından umutlu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi arasında imzalanan mutabakat zaptının inşaat sektörü için umut olduğunu belirterek, "Müteahhitlik alanında sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yeniden...

Müteahhitler Libya ile imzalanan mutabakat zaptından umutlu
13.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:07

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi arasında imzalanan mutabakat zaptının inşaat sektörü için umut olduğunu belirterek, "Müteahhitlik alanında sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yeniden başlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenigün, yazılı açıklamasında, bugün Bakan Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Jehaimi'nin, Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla imzaladıkları mutabakat zaptıyla yeni bir sayfa açıldığını bildirdi.

Libya'da sektörün haklarının korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Yenigün, bu ülkenin Türk inşaat sektörünün 1972'de yurt dışına ilk çıktığı pazar olduğunu hatırlattı. Yenigün, söz konusu ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle işlerin zaman zaman kesintiye uğramasına karşın Libya'nın halen yüzde 7,2'lik payla sektörün en çok iş üstlendiği 3'üncü ülke konumunda olduğu bilgisini verdi.

Türk müteahhitlik firmalarının, Libya'da 2011'de başlayan iç karışıklık sırasında şantiyelerinin yakılarak yağmalanması sonucu işlerini yarım bırakmak ve ülkede çalışan 25 bin kadar Türk işçisiyle dönmek zorunda kaldığını hatırlatan Yenigün, burada güvenliğin tesis edilmesi, politik ve ekonomik istikrarın sağlanması, haklarının da korunması halinde müteahhitlerin ülkede yarım kalmış projelerini tamamlamaya ve yeni projeler almaya hazır olduklarını kaydetti.

TMB üyesi 100'ü aşkın firmanın, Libya'daki yarım kalmış proje tutarının 19 milyar dolar olduğunu aktaran Yenigün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çerçevede tahsil edilmemiş hak ediş alacakları yaklaşık 1 milyar dolar, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı 1,7 milyar dolar, tahmini makine, ekipman gibi envanterle diğer zararlar toplamı ise 1,3 milyar dolar civarında. Aradan geçen sürede firmalarımız sigorta komisyonları, teminat mektubu ve akreditif komisyonları, taşeron temin sözleşmeleri ve diğer tazminatlar, diğer finansman giderleri ve şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi yüksek rakamlara ulaşan pek çok ödemeyi yapmaya devam etti."

"Çalışmaların tekrar başlamasından memnunuz"

Yenigün, Türk müteahhitlerinin, Libya işveren idareleriyle ilişkilerini sürdürerek, bu ülkeye dönmelerini sağlayacak ortamın oluşması yönünde her türlü çabayı gösterdiğini belirterek, sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla geçen yıl iki ülke arasında TMB'nin de içinde yer aldığı 'Ortak Çalışma Grubu' oluşturulduğunu hatırlattı.

Ticaret Bakanı Pekcan ve Libyalı mevkidaşının başkanlığında toplanan Çalışma Grubunun Ankara ve Trablus'ta toplantılar gerçekleştirdiğine ancak Libya'da yaşanan iç karışıklıklarla faaliyetlerin kesintiye uğradığına dikkati çeken Yenigün, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanımızın destekleriyle firmalarımızın Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmalardan doğan haklarının korunması konusunda bizim temaslarımız devam etti. Son olarak tarafların yeniden bir araya gelerek ülkedeki projelerin devamı ve sorunların aşılması konusunda tarafları teşvik eden mutabakat zaptını imzalamaları sektörümüz için umut olmuştur. Bakanımıza süreçte sektörümüze gösterdikleri destek için şükranlarımızı sunuyor, müteahhitlik alanında sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yeniden başlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Libyalı bakanın bugüne kadar sorunların çözümüne yönelik yapıcı tutumu ve Türk müteahhitlerini yabancı değil, yerli ortak olarak gördüklerini belirterek ülkedeki mevcut 16 milyar dolar tutarındaki projeden pay almaya davet etmesi sevindirici."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Güncel
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Magazin
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem Yaşam
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 8 asker yaralı
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 8 asker yaralı
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım
93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Orlando Bloom Tuba Büyüküstün
Spor Nihat Özdemir Süleyman Seba Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: Müteahhitler Libya ile imzalanan mutabakat zaptından umutlu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 15:10:28. #1.15#
title