Mutasyon ne demek? B.1.1.7 koronavirüs mutasyonu nedir? Virüsün mutasyona uğraması ne anlama geliyor?

İngiltere'de görülen daha sonra Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da da tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğraması hakkında açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü neler dedi? Mutasyon ne demek? Koronavirüs mutasyonu nedir? Virüsün mutasyona uğraması ne anlama geliyor? Koronavirüs mutasyona uğrayınca ne olur? Peki ama mutasyon ve varyant ne demek?

Koronavirüsün mutasyona uğradığı yönünde haberler tüm dünyada yayıldı. Birçok insan mutasyonun kelime anlamını merak ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği belirtildi. Mutasyon ve varyant kelimelerinin anlamları koronavirüs son dakika haberleriyle araştırılmaya başlandı. İngiltere Sağlık Bakanı koronavirüsün mutasyona uğradığını belirtti. Peki ama mutasyon ne demek, varyant ne anlama gelir?

MUTASYON VARYANT NE DEMEK?

Mutasyon ve varyant kelimeleri değişim anlamına gelmektedir.Mutasyon, varyant ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Danimarka'daki vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması üzerine, Hollanda Bilim Kurulu (OMT), ülkedeki bütün çiftliklerin 1 Ocak'tan önce kapatılmasını istedi. Bunun yasal olarak mümkün olduğunu belirten hükümet, vizon yetiştiricilerine ödenecek tazminata ilişkin bir yasal düzenleme hazırlıyor.

B.1.1.7 KORONAVİRÜS MUTASYONU NEDİR?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış Covid-19 hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

B 117 virüsü koronavirüse göre yüzde 70 hızlı bulaşan bir virüstür. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.'' açıklamalarını yaptı.

B.1.1.7 BELİRİLERİ NELER?

Tevfik Özlü B 117 belirtileri hakkında ''Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüyle ilgili üç kaygı verici faktör var:

Diğer virüs türlerinin hızla yerini alıyor

Virüsün önemli olan bölgelerini etkileyen mutasyonlar var

Bu mutasyonlardan bazıları laboratuvar çalışmalarında virüsün hücreleri etkileme özelliğini artırdığı görüldü

Bütün bunlar bir araya geldiğinde virüsün önceki versiyonuna kıyasla daha hızlı yayılmasının önü açılıyor.

Genomics UK Consortium'dan Prof. Nick Loman, "Laboratuvar deneyleri gerekiyor. Ama (yayılma hızının önüne geçmek için) sonuçların gelmesini haftalarca, aylarca beklemeli miyiz? Bu koşullar altında muhtemelen hayır" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSTE ETKİLİ Mİ?

BBC Sağlık Muhabiri Gallagher'e göre en azından şimdilik koronavirüs aşılarının bu mutasyona karşı etkili olacağı öngörülüyor.

Başarı oranında başı çeken üç aşı, mevcut 'başak proteine' karşı bağışıklık geliştiriyor. Aşılar, virüsün farklı bölgelerini hedef alan bağışıklık sistemleri geliştiriyor. Dolayısıyla, protein yapısı mutasyona uğraya bile, aşıların hala tesiri olabilir.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Ravi Gupta ise başka mutasyonlar yaşanması durumunda virüsün de sistem içinde bir boşluktan faydalanabileceği ve kaygı verici gelişmeler olabileceği uyarısında bulunuyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği uzmanlarının mevcut koronavirüs aşılarının İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonuna karşı etkili olacağına inandıklarını söyledi.

Spahn, ZDF'ye verdiği demeçte özellikle ABD ve İngiltere'de uygulanmaya başlanan Pfizer-BioNTech aşısına atıfta bulunarak, şimdiye kadar sahip olunan bilgilere göre, mutasyona uğramış yeni türün mevcut aşılar üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını söyledi.