Mustafa Şentop, Tekirdağlılarla Bayamlaştı
Mustafa Şentop, Tekirdağlılarla bayamlaştıTEKİRDAĞ - Tekirdağ Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Mustafa Şentop, Tekirdağlılarla bayamlaştı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tuğlalı Parkta gerçekleşen bayramlaşma törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, TBMM başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ AK Parti Milletvekilleri; Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekileri; İlhami Özcan Aygun, Canan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ il Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Ceylan öncülüğünde vekil ve başkanlar, törene katılan vatandaşların tek tek bayramlarını tebrik etti.
Bürokrasiden iş dünyasına, siyasetten sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok önemli ismin katıldığı bayramlaşma etkinliğinin ardından çeşitli ikramlar yapıldı.