Mustafa Cengiz: Bir taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Bir taraftar olarak bakarsanız beceriksiz bir yönetimiz. 3 yılda bizim aldığımız oyuncu sayısı 47. Toplam ödediğimiz 44 milyon. 68 oyuncu gönderdik ve 62.8 milyon Euro yani 18 milyon Euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Becerikli olsaydık ne olacaktı?" dedi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gerçekleşen canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şu an çok büyük bir kaos yaratıldığını, yanlış yönlendirmeler yapıldığını belirten başkan Cengiz, "Özellikle sosyal medyada görünce üzüldüğüm haksız suçlamalar var. Bizim görev süresimiz Ocak 22'de 3 yılı dolduracak. Şunu taraftar unutmasın; geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. Önemli olan fotoğraf değil filmdir. Biz göreve başladığımızda kulüpte genel durum şu idi; bütün tersanelerine girilmiş demeyeceğim ama transfer yasağı vardı kulüpte ve 25'inde devir teslim aldık ve 3 iş günü içinde 32 milyon ödememiz gerekiyordu yoksa borçsuzluğu alamıyorduk. Bunları hallettik şükürler olsun. Basket ve voleybolda da aynı şekilde bunları da ödedik. Başımızda bir UEFA vardı. Şimdi hafife alıyor millet. Disiplin komitesine 4 ay müsaade edin dedik. Orada biraz genel ahlak sözünü yerine getiren insanlara dikkat ediyorlar. Bakış açısı bu. Bizde öyle değil maalesef. 4 ay müsaade ettiler, biz gittik 67 sayfa rapor verdik. Biz bunları anlattık ve tarihinde ilk defa bir kulübe ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar ve UEFA'da yer yerinden oynadı. Biz UEFA'da avukatsız savunduk ve davayı kazandık. Sağ olsun teknik kadromuz bizi 2 yıl üst üste şampiyon yaptı. Hem 6 milyon Euro cezamızı ödedik hem de 10 yılda ilk defa kara geçtik. Kayyumdan da kurtulduk. Ben bunları niye anlatıyorum; Ben bugün varım yarın yokum. Benim bütün çalışanlarımı bıktırdılar. Kuruş beklemeden çalışan yönetim kurulu üyelerim maalesef bıktı. Bu kadar haksız eleştiriler, komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı karşısında bıkmış durumdular. Kara delik gibi emiyorlar. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum; nereye kadar bilmiyorum. Hiç kimse bana acımaz, mühim değil. Ben yapayalnızım. Şikayet de etmiyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim. Yarın eğer siz bu hataları yaparsanız, buraya başkan bulamazsınız. Eleştirilecek kimseyi bulamazsınız, gelmez. Bu insanlara bunu yaparsanız her zaman şampiyon olamazsınız. Biz şanslıydık. Kolay değil 3 yılda 2 defa. Süper lig kolay değil artık arkadaşlar" diye konuştu."ÖLÜMÜNE OYNAYACAĞIZ"Beşiktaş derbisi hakkında gelen soruya ise Cengiz, "Bu maçı kazanmak hedefiyle çıkıyoruz. Değerli bir rakiple oynuyoruz, önemli bir derbi. Bu maçta gerek teknik direktörümüz, gerek futbolcular ölümüne oynayacağız. Bizi kahreden haksız yenilgiler de aldık top çizgiyi geçmedi. Bunu birçok iç ve dış faktöre de yani hakemlere de atmak istemiyorum ama yenilgiler aldık bu yüzden. Alanya maçı, Kasımpaşa maçı, Kayseri maçı… Galatasaray şu an ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Şu unutulmasın ki bizde olan her futbolcu çok etkilidir. Özellikle gençlerin verdiği mücadele bizi çok mutlu ediyor. Keşke ben kaçırsaydım da o penaltıyı da Kerem kaçırmasaydı. Fatih hoca da o kadar üzülmüş. Ona çok güveniyoruz. Herkese çok güveniyoruz. İnşallah Muslera da katılacak aramıza. Biz pazar günü ölümüne, kıran kırana oynayacağız. İnşallah hak eden taraf Galatasaray olur" yanıtını verdi."BİR TARAFTAR OLARAK BAKARSAM BECERİKSİZ BİR YÖNETİMİZ"Cengiz, taraftarların kendisini eleştirmesine ise şu şekilde cevap verdi: "Bir taraftar olarak bakarsanız beceriksiz bir yönetimiz. 24.01.2018'den bu yana 3 yılda bizim aldığımız oyuncu sayısı 47. Geldiğimizde Nagatomo'yu aldık, Ndiaye'yi sattık. Ne ödemişiz; 40 milyon Euro. Meydanda bunlar. Başka kulüplerde ölseniz vermezler arkadaşlar. Gerçek limitler ne ben söylüyorum TFF'de kimse söyleyemedi. Toplam ödediğimiz 44 milyon. 68 oyuncu gönderdik ve 62.8 milyon Euro yani 18 milyon Euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Becerikli olsaydık ne olacaktı? Bizim her şeyimiz açık ve net, yalan dolan yok. Arkadan dolanıp 2 puan almak var mı; yok. Bizim taraftarımız sorgulayıcı, yargılayıcı bir taraftar. Haklılar. Ben buranın patronu değilim. Bana cevap verilmezse şüphelenirim. Bu açıdan bakarsanız biz 100 milyon Euro kar elde etmediğimiz için suçluyuz. Bizim 3 yıla daha ihtiyacımız var ama korkmayın aday değilim. 5 yıl yapılandırma yaptık. Şimdi 7+2'ye döndü. İlk 2 yıl ödemesiz. Güzel kardeşim ben senin için yapıyorum. Ömrümün ne olacağı değil, yarın yokum ben. Ben acındırmak için söylemiyorum. Diyelim sağlıklıyım, adam yazmış; '200-300 Dolar ver sen de yaparsın.' Allah Allah; 'ya transfer ya istifa'. Böyle bir şey olur mu ya! 7 dönemde 41 futbolcu transfer etmişiz hala doymamışsın dipsiz karadelik gibi. Benim futbolcularım en değerli oyuncular. Biz Fatih hocayla her şeyi konuşuyoruz. Ultraslan bana 'ya istifa ya istifa' diyor. Sonra Göksel Gümüşdağ ile görüşme yapmayın diyorlar. Bize kahve fincanı diyen adamla görüşemezsiniz. Ben o sözcükten sonra görüştüm. Göksek Bey de dürüst insan, açıklamış. Ben görüştüm. Ben onlara bunu yaptırsam neden görüşeyim Göksek Bey ile. Ben Göksel Bey ile bir değil birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. 9.8 milyon TL harcama limitim var şu an. Bunu artırın, kur yenilemesi yaptınız. Bankalar öyle istedi deyip topu da onlara attılar.""BEN GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ KARARTMAM"

Mustafa Cengiz, taraftarlara seslenerek, "Ey sevgili taraftarlar 'hashtag' açacaksanız, TT yapacaksanız harcamaları daha önce yapılan 8'den yapın, günlük limitten yapın. Bunun çalışmasını yapın. 16 milyona çıkıyor böyle yapılırsa. Ben artı bir gelir elde etmezsem ki buna çalışıyoruz. Bugün Galatasaray en itibarlı kulüplerden biri. Yazarım çekleri hepsini de alırım. İrfan Can'ı da… Sonra da hadi eyvallah der giderim. Buna engel olacak bir güç var mı? Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Bana istedikleri kadar beceriksiz desinler ben bu konuda beceriksizim. Ben geleceği karartmam, benden bunu beklemeyin. Hocamızla da konuştuk. 'Oldu oldu başkanım, olmadı bu kadroyla da şampiyon oluruz. Gelecek yönetim de transfer yapar'. Hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı