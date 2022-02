MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ünal: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içindeki yerimizi alacağız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, "İş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyor ve cesaretle adım atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlanan reform ve istikrar adımları ile Türkiye'nin adeta çehresi değişti" dedi.

Karabük MÜSİAD üye istişare toplantısı Safranbolu'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe, Yurtiçi Teşkilatlanma Başkanı Abdulsamed Temel, 3. Bölge Sorumlusu Yaşar Kaymakçıoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Abalı'nın yanı sıra Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu ile üyeler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, MÜSİAD'ın bugünlere çok kolay gelmediğini ve birçok süreçleri atlattığını söyledi.

"Ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyor ve cesaretle adım atıyoruz"

Karabük Şubesi olarak iyi bir noktaya geldiklerini kaydeden Ünal, "MÜSİAD Karabük Şubesi olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bizler iş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyor ve cesaretle adım atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlanan reform ve istikrar adımları ile Türkiye'nin adeta çehresi değişti. Son 20 yılda sağlanan istikrar ve reformlar geleceğe daha umutlu bakmamızı sağladı. Biz de camia olarak Cumhurbaşkanımızdan aldığımız cesaret ve genel merkezimizin destekleriyle ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde en ön safta yer aldık. Büyük potansiyelimizi ortaya koymak için elimizde fırsatlar var. Yapmamız gereken ortak vizyon etrafında birleşmek ve somut adımlar atmaktır. Biz, MÜSİAD olarak elimizden gelen desteği vermeye, deneyimlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Bizler, hep birlikte el ele verdiğimizde ülkemiz her sorunu aşacak, hak ettiği yere gelecek. Yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek. Dünyadaki teknolojik dönüşüm baş döndürücü bir hızda. Zengin ülkelerin geçtiği yollardan yürüyerek zenginleşmek artık mümkün değil. Devir, ihtiyaçları yeniden tanımlama, yenilik yapma devri. Mazisi 10 yılı bile bulmayan genç şirketler, 100 yıllık dünya markalarının iş modellerini yıkıp geçiyor. Dönüşüm henüz yeni başladı. Tüm bu dönüşüm için, biyo teknoloji, nano teknoloji, bilgi-iletişim gibi, dördüncü sanayi devrimi araçlarını geliştirmek gerekecek. Dördüncü sanayi devrimi, Türkiye'nin zenginleşmesi için bir fırsat. E-ticaret de, ihracat menzilimizi artırabilmemiz için önemli bir avantaj. Yeni nesilleri, bu değişime uygun yetiştirelim. KOBİ'lerimizde dijital dönüşümü sağlayalım. Ekonomide yaşanan sıkıntıları, ancak birlikte durursak aşabiliriz. Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye'nin yarınını, bugününden çok daha güzel yapma zamanı. Bizler "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" düsturu ile yetişmiş bir milletiz. Ekonomide yaşanan sıkıntıları ancak birlikte durursak aşabiliriz. Çünkü bu millet varsa, bu ülke varsa, biz de varız. Bu zor günlerde reel sektörün yanında olduğunu gösteren devletimize de teşekkür ediyoruz" dedi.

"Türkiye büyük bir ülkedir ve her sorunu aşacak güçtedir"

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve her sorunu aşacak güçte olduğunu da anlatan Ünal, "Türkiye büyük bir ülke ve bu zor günler elbette geride kalacak. Burada esas olan bizim birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz ve kardeşliğimizi unutmamız. Bizde MÜSİAD camiası olarak şuna inanıyoruz; Türkiye büyük bir ülkedir ve her sorunu aşacak güçtedir. Yeter ki birliğimizi, istikrarımızı muhafaza edelim, çünkü biz birlikte daha güçlüyüz. Camia olarak ülkemizin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine yürekten inanıyoruz. Atılan tüm bu adımların ekonomiye yansıması için üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getirecek ve daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç de çok önemli. Çünkü, sadece ülkeler markalaşmıyor, iller ilçeler marka haline geliniyor, rekabette öne çıkabiliyor. Hizmet kalitesini daha arttırmak için üyelerimizin, firmalarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz lazım. Bizden daha fazla ne hizmet bekliyor bunu değerlendirmemiz lazım. Camiamıza yakışan kalitede ve aktif çalışan kurumlar olmamız lazım. Bizim en büyük zenginlik kaynağımız toprağın altındaki taşlarda değil, üstündeki başlardadır. Girişimcilerimiz, tüccar ve sanayicilerimizin dolayısıyla bu camiaya hizmet esasında milli bir görevdir. Biz sizlerde bunu sağlayacak başarma azmini ve vizyonu görüyorum. İnşallah hep birlikte bu gayretimizi muhafaza ederek, camiamızı ve ülkemizi daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz. Artık yarına odaklanmalı ve geleceğe birlikte yürüyerek, reforma ateşini yeniden canlandırarak, hep birlikte çalışarak yeni büyüme hikayemizi tüm dünyaya göstermeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde istikrarı sürdürürsek her sorunu aşarız. Unutmayın ağacın dalına konan kuş, dalın kırılmasından korkmaz, çünkü dala değil kanatlarına güvenir. Bu ülkenin kanatları da bu salonu dolduran girişimciler, sanayiciler, Türkiye'nin geleceği için alın teri döken sizlersiniz. Bizler sadece günü kurtarma, mevcutla yetinme gibi bir anlayışta olmadık ve olmayacağız. Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Çünkü bizler kadim ahilik teşkilatımızın günümüzdeki temsilcileriyiz. Ecdadın bize bıraktığı bu kutlu mirasın hakkını vermek için uğraşıyoruz. Sadece şikayet etmek ve talep etmek bize yakışmaz. Sorunlar ve tespitlerle çözüm önerilerini hazırlayarak siyasilerimizle hükümetimizle genel merkezimizle istişare ediyoruz. Her gün halkımızın içinde, piyasaları en iyi bilen ülkemizdeki sıkıntıları en yakından takip edenler buradaki müteşebbislerdir. Bu camianın mensupları yaşadıkları sıkıntılara rağmen her sene daha iş, daha çok AŞ sağlıyor, milletimize daha çok umut veriyor. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var, 'Marifet iltifata tabidir.' İltifatı en çok hak edenler bu ülkedeki zenginleşmesinde öncü rol sütlenen, vergi ödeyen, üreten ihracat yapan, istihdam sağlayan girişimcilerdir. Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı bu salonda gördüğünüz insanlar ve temsil ettikleri kitle yapıyor. Müteşebbislerimizle bu salonu dolduran vefakar ve cefakar dostlarıma teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi yarında ülkemizi daha güçlü ve zengin yapmak için üretmeye, emek vermeye devam edeceğiz. El birliği ile ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız. Hep birlikte büyük Türkiye ve yeni ufuklar için koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu bölgede dedikoduyu bitirdik"

Ünal, ayrıca göreve geldikleri 5 aylık sürede MÜSİAD'ın bu şehirdeki ve Anadolu'daki varlığını çok iyi bir şekilde hissettirdiklerini kaydederek, "iz geldikten sonra kurumsallığa geçişle ilgili çok büyük gayretler sarf ettik. Mevcut yönetimimizle birlikte bu konuya üzerine iyi eğildik ve bunu başardık başarmaya çalışıyoruz. Karabük'ün bütün noktalarında MÜSİAD'ın iş insanlarının sanayicilerin ne iş yaptığını nasıl bu noktalarda olduğunu, ayakta kalabilmenin bütün argümanlarını geliştirdiğini gördük. Biz Karabük'te kurumsallıktan sonra en önemli şey olarak bu bölgede dedikoduyu bitirdik. MÜSİAD bu camiada dedikoduyu 10 Ağustos'tan sonra bitirmiştir. Herkes birbirine çok güçlü bir şekilde bağlıdır ve güveniyordur. Birlikte rahmet varı iş insanları olarak birlik ve beraberlik olarak Karabük'te istihdam ettik. Bunu da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Soner Meşe ise, MÜSİAD üyelerinin ülkede çok önemli yerlerde önemli işler yaptıklarını, bunun en son örneğinin TOGG otomobilinin üretimi olduğunu anlattı. Meşe, "Ülkemizin yerli otomobilinin üretimi kapsamında otomobilinin çelik aksamı, sedan motorları, üretim bantlarındaki robot sistemleri yerli, bizim üyelerimiz yapıyor. İç aksamı ve kumaşta yerli, kendi üyelerimiz tarafından yapılacak. Sadece boyama kısmı ile Çinlilerle yapılan akü kısımları hariç tamamını MÜSİAD'a üye olan kurumlarımız tarafından yapılacak. MÜSİAD üyeleri artık çok önemli yerlerde ve çok önemli işler yapıyoruz. Birçok ilde hem yerimizi hem de ülkemizdeki konumumuzu tam da anlatamıyoruz. Bu bizim yetiştiriliş tarzımızdan geliyor. Büyük bir camia ve çok büyük bir aileyiz. Ülke için çok önemliyiz" dedi.

Toplantıya video konferansla katılan Genel Başkan Mahmut Asmalı ise yüklerinin ve sorumluluklarının ağır olduğunu söyledi. Asmalı, "Hem yurt içi hem yurt dışında 12 bin 400 üyemiz ile milletimiz, ülkemiz ve üyelerimiz için çabalar sarf ediyoruz. Göreve geleli 4 ay oldu ve iyi bir ivme kazandık. Açık ve şeffaf olmaya gayret ettik. Aynı hassasiyeti Anadolu'daki teşkilatlılarımızdan da bekliyoruz. Milleti için ülkesi için mücadele eden işadamlarımızı mutlaka ziyaret ederek çalışmalarımızı anlatın. MÜSİAD'a üye olmaları hiç önemli değil. İstişarelerde bulunun fikirlerini alın. İl danışma meclisi kurun oralarda belli aralıklarla toplantılar yaparak üye olmayan kurumlarla dirsek temas halinde olarak onların fikirlerini alabilirsiniz. Bu ülke için çalışan herkes bizim için kıymetlidir, değerlidir. Herkesi kucaklayan, her işadamının sorunu iletebileceği merkez haline gelmek istiyoruz. Ülkemiz için taş üstüne taş koyan bizim başımızın üstünde yeri var" diyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - KARABÜK