Muş'ta VEDAŞ ekibinin Kurban Bayramı mesaisi Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, bayramda da kesintisiz enerjinin sağlanması için mesai yapıyor.

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, bayramda da kesintisiz enerjinin sağlanması için mesai yapıyor. VEDAŞ arıza ekibi sorumlusu Murat Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine enerjisi kesilen yerleşim yerlerinde giderek müdahale ettiklerini söyledi. 3 araç ve 12 personelle çalıştıklarını belirten Söylemez, şunları kaydetti: "Gümüşali köyü bölgesinde elektrik kesintisi ihbarı üzerine bölgeye geldik. Burada yaşanan arızayı yoğun gidererek tekrar enerji verdik. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda enerjisiz kalmaması için 7 gün 24 saat mesai yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bayram süresince sıkıntı yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." Kaynak: AA