Muş'ta kadınlar meslek edindirme kurslarıyla aile bütçesine katkı sunuyor
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Muş'ta kadınlar meslek edindirme kurslarıyla aile bütçesine katkı sunuyor

12.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:42
Muş'ta kadınlar meslek edindirme kurslarıyla aile bütçesine katkı sunuyor

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) müdürlükleri bünyesinde açılan aşçılık kursuna katılan kadınlar meslek öğrenip aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) müdürlükleri bünyesinde açılan aşçılık kursuna katılan kadınlar meslek öğrenip aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ek hizmet binasında açılan kursa kadınlar ilgi gösteriyor.

Kursta usta öğreticilerden aşçılık eğitimi alan kadınlar, hem yöresel yemek yapmayı öğreniyor hem İŞKUR'un sağladığı destekle kazanç elde ediyor.

Usta öğretici Ayten Arslan, AA muhabirine, bir buçuk ay önce açılan kursta belge almaya hak kazanan kadınların kendi iş yerini açma imkanı bulduğunu söyledi.

Kursta mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterdiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Muş köftesi, dolma, ayran aşı, kılçıklı kelem dolması, cağ, kenger yemeğinin yanı sıra Hatay, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep yörelerinin yemeklerini yapıyoruz. Bizim önceliğimiz kursa katılan kadınlarımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak. Ayrıca İŞKUR'dan aldıkları 30 lira ücretle az da olsa hem çocuklarının okul masrafını karşılıyor hem de aile bütçesine katkı sunuyorlar."

Kursiyerlerden Aysun Doğan ise aile bütçesine katkıda bulunmak ve meslek öğrenmek için kursa katıldığını belirterek, "Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 8 aydan beri evimizden çıkamıyorduk. Ev ortamından biraz uzaklaşmak ve bir şeyler öğrenmek için kursa katıldık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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