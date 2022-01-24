Muş'ta besiciler zorlu kış koşullarında kızakla taşıdıkları otla hayvanlarını besliyor

MUŞ (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, çetin geçen kış mevsiminde hayvanlarını kızaklarla taşıdıkları otla besliyor.

Yılın büyük bölümünü kar altında geçiren kırsal bölgelerdeki besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Besiciler, yazın biriktirerek köye yakın alanda istifledikleri otu kızaklarla ahırların bulunduğu alana taşıyor. Burada ezilerek yumuşatılan ot kar örtüsünün üzerine serilerek hayvanlara yediriliyor.

Varto ilçesine bağlı Seki köyünde besicilik yapan Haydar Baba, gazetecilere, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğünü belirterek, köyde, dondurucu soğuklara rağmen hayvanlara günde iki kez ot ve su verdiklerini anlattı.

Baba, "Hayvanların bakımı akşama kadar sürüyor. Branda ile örtüğümüz otları kızaklara yükleyerek yaklaşık 500 metre taşıdıktan sonra karla kaplı alana serip hayvanları besliyoruz." dedi.

Besicilerden Cihan Baba geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ifade ederek, "Kışın hayvancılık yapmak çok zor. Hayvanları yazın meralarda otlatıyoruz, kışın da 6 ay kendimiz besliyoruz. Hayvanlarımıza ot vermek için kızaklarla günde 2 kez yaklaşık 500 metreden ot taşıyoruz." diye konuştu.

Muş'un Çöğürlü köyünde besicilik yapan Şabettin Yeşilyayla ise su şebekesinin donması nedeniyle hayvanları için bidonlarda su taşıyor.

Ahırındaki su tesisatının donduğunu belirten Yeşilayla, "Hayvanlarım için 2 kilometreden bidonlarda su taşıyorum. Muş'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. Su şebekeleri dondu. Ahırda su akmadığı için bidonlarla hayvanlara su taşıyorum." dedi.