Muş'ta 2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muş'ta 2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımı

04.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:05
Muş'ta 2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımı

Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı.

Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı.

Bölgedeki doğal su kaynaklarının üzerine kurulan tesiste yetiştirilen balıklardan dişi ve erkek olanlar, sağım zamanında farklı havuzlara alınıyor.

Sağımın ardından elde edilen yumurtalar, işlendikten sonra kuluçka makinelerine yerleştirilerek 45 gün bekletiliyor. Elde edilen yavrular küçük havuzlara alınarak yetiştiriliyor.

"Hedefimiz üretimi artırmak"

İşletmeci Murat Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ilk kez kurulan tesiste 9 bin anaç somondan 9 milyon balık yavrusu elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bölgedeki su kaynaklarının verimliliği sayesinde kaliteli balıkların yetiştiğini dile getiren Değer şöyle konuştu:

"Bölgede tek olan tesisimizi Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurduk. Dağlardan gelen doğal kaynak su ve filtrasyon sistemiyle balıklarımızı yetiştiriyoruz. 37 milyon somon balık üretimine sahip olan tesisimiz ülke genelinde 10. sırada. Şu anda yüzde 65 kapasiteyle çalışıyoruz. Hedefimiz yüzde 100'e ulaşmak ve üretimi artırmak. Bu sayede ekonomiye yılda 10-15 milyon dolar katkı sunabiliriz."

Su Ürünleri Mühendisi Mehmet Sadık Güzel ise tesiste 8 metre uzunluğunda 4 metre genişliğindeki 10 havuzda anaç balıkların muhafaza edildiğini aktardı.

Ocak ve şubat ayında somon balıklarının yumurta sağımını gerçekleştirdiklerini belirten Güzel, üretim sürecini şöyle anlattı:

"Sağım zamanı geldiğinde dişi ve erkek balıkları ayırıyoruz. Önce dişi balıkların, ardından erkek balıkların sağımını yapıyoruz. Elde ettiğimiz yumurtaları döllenmesi için yarım saat bekletiyoruz. Daha sonra kuluçka makinalarına koyarak ortalama 10 derecede 45 gün bekletiyoruz. Yumurtadan çıkan balıkları büyütmek için küçük havuzlarda besliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yahya Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Barış Manço Didem Kınalı
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Gökhan Gönül Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ptt Wuhan Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta 2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:08:26. #1.14#
title